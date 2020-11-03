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Спецслужбы задержали мощную преступную группировку одесситов и крымчан (видео, фото)

Спецслужбы задержали мощную преступную группировку одесситов и крымчан (видео, фото)

Спецслужбы Украины, Греции и Италии и Великобритании разоблачили и задержали пятерых участников международной преступной группировки – жителей Одесской области Крыма. Кроме того, в операции участвовал Европол. 

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Преступная группировка вербовала людей для участия в переправке нелегальных мигрантов из Азии в Европу.

Завербованных граждан Украины незаконно отправляли в Турцию, а там втягивали в качестве шкиперов яхт в незаконную переправку мигрантов. За каждый рейс обещали по 3 тыс.долларов. А за отправку на такую работу с граждан Украины брали по 500 – 1000 долларов.

Всего в схему втянули около 200 украинцев, для которых это была дорога в один конец, сообщили в ГУ Нацполиции Украины по Крыму.

Задержанным участникам группировки грозит до 15 лет лишения свободы каждому.

В ходе спецоперации также украинские пограничники задержали в Черном море яхту с мигрантами.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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