Киевский район Одессы вновь вышел в лидеры по нахалстроям (фото)

За октябрь в Одессе во время комиссионных обследований сотрудники ГАСК Одесского горсовета зафиксировали 96 незаконных строительных объекта.

Больше всего нахалстроев обнаружили в Киевском районе.

Об этом на своей странице в «Фейсбук» рассказал и.о. начальника управления ГАСК Одесского горсовета Александр Авдеев.

Так, в Киевском районе заметили 37 фактов незаконного строительства, в Приморском — 30, в Малиновском — 16, а в Суворовском — 12.

По данным чиновника, в Приморском районе среди нарушений — реконструкция чердака на ул. Пушкинская, 34 и капитальный ремонт в здании на ул. Бунина, 18.

Кроме того, на улице Морская, 8а строят новые вспомогательные помещения без документов, в частности без договора аренды городской земли, действие которого закончилась в 2017 году, по данным департамента коммунсобственности Одесского горсовета.

Также самовольные строительные работы ведутся на территории причала № 193. Здесь захватили земельный участок, принадлежащий территориальной общине Одессы, и готовят железобетонный фундамент и конструкции первого этажа. Стройкой уже занимаются правоохранители, сообщает Авдеев.

По всем фактам составили акты, зафиксировали нарушения, материалы отправили в правоохранительные органы.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета