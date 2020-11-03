Что построят на Дерибасовской на месте «Одесской ярмарки»? (фото)

«В гостях у сказки», «карикатура» – так на своей странице в Facebook отозвался одесский архитектор, учредитель Ассоциации архитекторов Одессы Николай Чепелев о предстоящей стройке на Дерибасовской – на том месте, где сейчас находится «Одесская ярмарка».

Да, уже подрастает поколение, которое и не помнит, что здесь было раньше. А красовалась там знаменитая гостиница «Спартак», которая поначалу именовалась «Империал».

Так вот, теперь там будет торговый центр, по внешнему виду – вроде как воссозданная гостиница. Почему же «вроде как»?

«Предыстория вкратце: была гостиница «Империал», архитектор Гонсиоровский. Потом переименовали. Потом здание объявили памятником архитектуры. Потом исключили из памятников. Потом разобрали… По поводу функционала здания: ну решил собственник, что хочет ТЦ. Посчитал наверняка рентабельность. Ок», – пишет Чепелев.

Далее он приводит фото проекта нового здания из градкадастра. При этом архитектор отметил, что пропорции фасада, судя по представленным фото, стали другими, и первый этаж «слегка подрос».

«Проект нового здания – это не воссоздание, это карикатура», – отмечает Чепелев.

Архитектор считает, что ничто не мешает сделать на этом месте современную архитектуру. С определенными ограничениями, конечно, которые накладывает место. Это нормальная мировая практика.

«Ничто не мешает воссоздать фасад в исторических пропорциях. Ничто, кроме желаний получить большую площадь помещений. Ну, так запроектируйте дополнительный объем сверху, в современной эстетике. Это тоже в мировой практике встречается. А что не встречается – так это натягивание совы на глобус. Это чисто отечественная практика. Ждет нас с вами уникальный исторический ансамбль: с одной стороны «Большая Московская» с нелепым горбом, с другой – «Империал» на тонких ножках. В гостях у сказки, короче», – подводит итог Чепелев.

Ну а мы с вами можем полюбоваться «Империалом» («Спартком») только на старых фото.

Об истории гостиницы сообщает ресурс «Старая Одесса в фото»:

1840 г. – под гостиницу перестроено здание доходного дома, расположенного на месте будущего «Империала».

1875 г. – построено здание гостиницы «Империал» (архитектор Феликс Гонсиоровский).

1888 г. – на первом этаже оборудованы торговые помещения.

1920-е гг. – гостиница национализирована, передана частным арендаторам.

Начало 1930-х гг. – гостиница получает название «Спартак» и переходит под управление к коммунальному гостиничному тресту. После Второй Мировой войны здание гостиницы реконструировано (арх. Л.Н. Павловская).

2008 г., май – здание гостиницы снесено.

2012 г., июль – на выставке в галерее «Унион» представлен проект реконструкции гостиницы «Империал» (арх. В.Л. Глазырин).

Фото: Facebook Николая Чепелева

Фото гостиницы «Империал» – ресурс Евгения Волокина «Старая Одесса в фото»