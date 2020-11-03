В Одессе собираются убрать «торговую площадь» возле Привоза (фото)

О том, что район Привоза – место бойко-торговое, известно давно. Торгуют далеко не только на самом известном рынке города, но и по всему его периметру.

В лидерах в этом направлении был, конечно, Новощепной ряд, но там сейчас реконструкция. А вот о других «торговых рядах» в районе Привоза стоял вопрос на недавнем аппаратном совещании в мэрии.

Так, мэр Геннадий Труханов отметил, что часть улицы Преображенской – на участке от Пантелеймоновской до Новощепного ряда – превратилась в «торговую площадь с холоймесом». Кроме того, он дал указание в ближайшее время привести в порядок еще одну «торговую площадь». Имеется в виду район пересечения улиц Мечникова, Преображенской и Новощепного ряда, где процветает «торговля с антисанитарией, препятствующая работе общественного транспорта».

По словам городского руководства, всю торговлю нужно перенести на Привоз. Сам же этот участок должен стать красивым и благоустроенным, тем более что рядом открыли новый вход в Преображенский парк.

Если на Преображенской напротив Привоза торгуют, что называется, всем, то на указанном участке (кстати, здесь же проходит часть улицы Старопортофрансковской, где она пересекается с Преображенской), торгуют овощами. Торговля идет оптом и в розницу. И, кстати, оптом – больше. И эта «торговая площадь» существует здесь довольно давно.

Сюда зачастую подъезжают на авто, тут же узнают цену овощей, и потом на месте идет погрузка в багажник мешков картошки, лука, помидор и прочего. Отметим, что многие одесские хозяйки любят покупать овощи именно здесь (уже в розницу), а не на Привозе.

Машин на этом месте и правда много. Кроме имеющихся торговых рядов, овощами часто торгуют прямо «с колес». На сегодняшний день здесь же курсирует трамвай 12-го маршрута, стоят старенькие остановочные комплексы.

Разговариваю с торгующими. О возможных изменениях никто, кажется, не слышал.

– Мы столько лет здесь торгуем. Зачем нам Привоз? – возмутился продавец арбузов.

Кто-то поинтересовался, не путаю ли я что-нибудь? Одна из продавщиц резко возмутилась по поводу услышанного. Так же отреагировала на это покупательница, услышавшая сообщение. Послышалось даже заверение: «Никуда мы отсюда не уйдем».

Примерно то же самое я слышала в свое время в бойко торгующем Новощепном ряду.

Читайте также: Потоп у одесского Привоза: ремонт продолжается, жители окрестных улиц остались без воды.

Фото автора