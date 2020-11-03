Результаты местных выборов: в Одесской области действующий мэр победил с рекордным показателем

Действующий городской голова Березовки Одесской области Валерий Григораш победил на выборах 25 октября с рекордным показателем.

Об этом пишет Думская со ссылкой на данные местного избиркома.

Григораш набрал 4787 голосов. Это 90,85% избирателей, принявших участие в голосовании.

На выборах 2015 года за него проголосовало 81,2% избирателей.

Его ближайшего конкурента, депутата Одесского облсовета от «Оппоблока» Александра Адзеленко, который шел от «За майбутнє», поддержало 314 человек, или 5,96%.

Третье место занял предприниматель Василий Задорожнюк, которого выдвинула на пост городского головы партия «Наш край». У него 168 голосов, или 3,19%.

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