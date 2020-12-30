Новости Одессы и Одесской области

Главные новости Одессы 29 декабря: «отопительные» платежки и новый ректор

Главные новости Одессы 29 декабря: «отопительные» платежки и новый ректор

Вчера, во вторник, 29 декабря, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях.

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КП «Теплоснабжение города Одессы» начало рассылать квитанции для оплаты за отопление в бумажном виде.

В Одесской облгосадминистрации утеряны документы 18 тыс. человек – получателей соцвыплат из госбюжета. Это – инвалиды, матери-одиночки, многодетные, чернобыльцы, афганцы и другие льготники.

Сегодня, 29 декабря, в Одесском национальном университете имени Мечникова состоялся второй тур выборов ректора. Новым ректором вуза станет декан экономико-правового факультета университета, профессор Вячеслав Труба.

В мэрии Одессы рассказали, когда откроют каток на Греческой площади.

Центральным событием новогодней ночи в Одессе станут праздничные фейерверки, которые в полночь 31 декабря ознаменуют собой наступление 2021 года.

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