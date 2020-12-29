Платежки за отопление в Одессе: горожане начали получать бумажные квитанции для оплаты за ноябрь (фото)

КП “Теплоснабжение города Одессы” начало рассылать квитанции для оплаты за отопление в бумажном виде.

В частности, горожане уже получают платежки за отопление за ноябрь. Такие, как на фото:

Напомним, в начале 2019 года произошло внешнее вмешательство в работу информационной системы ТГО. Ситуацию до сих пор не исправили и “личный кабинет” абонента на сайте КП “ТГО” до сих не работает.

Пока ведутся технические работы, счета на оплату услуг по отоплению абонентам будут предоставлять в бумажном виде.

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