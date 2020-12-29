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Выборы ректора Одесского университета: кто возглавит вуз?

Выборы ректора Одесского университета: кто возглавит вуз?

Сегодня, 29 декабря, в Одесском национальном университете (ОНУ) имени Мечникова состоялся второй тур выборов ректора.

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Как сообщил председатель профкома сотрудников вуза Вадим Пенов, новым ректором ОНУ имени Мечникова станет декан экономико-правового факультета университета, профессор Вячеслав Труба.

«Поздравляем новоизбранного ректора – Вячеслава Ивановича Трубу – с победой! Желаем вам сил и вдохновения для реализации высоких ожиданий трудового коллектива университета!» – написал Пенов в Facebook.

Труба опередил своего главного соперника по предвыборной гонке – проректора Вадима Хмарского.

По словам Пенова, явка избирателей составила 80%.

Напомним, первый тур выборов ректора ОНУ состоялся 22 декабря. Вячеслав Труба уже тогда лидировал, набрав 570 голосов.

Как сообщала «Одесская жизнь», на пост ректора ОНУ претендовали шесть кандидатов: Сергей Андриевский, Вячеслав Труба, Вадим Хмарский, Сергей Якубовский, Николай Петрушенко и Борис Киндюк. А ранее претендовавшая на этот пост Светлана Осауленко сняла свою кандидатуру за несколько дней до выборов.

Напомним, бывший ректор ОНУ Игорь Коваль после двух сроков пребывания в должности переизбираться не имеет права. К тому же недавно он стал секретарем Одесского горсовета.

Фото Ивана Мягченкова

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Редакция ПРОФИЛЬ

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