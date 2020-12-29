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В Одесской облгосадминистрации потеряли документы тысяч льготников

В Одесской облгосадминистрации потеряли документы тысяч льготников

В Одесской облгосадминистрации утеряны документы 18 тыс. человек – получателей соцвыплат из госбюжета. Это – инвалиды, матери-одиночки, многодетные, чернобыльцы, афганцы и другие льготники.

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– Теперь этим людям нужно восстановить полностью весь пакет документов, подтверждающий право на социальные выплаты. Мы понимаем, что процесс этот непростой, небыстрый, поэтому работники департамента соцполитики вплотную занимаются этой проблемой: обзванивают людей, консультируют, чтобы как можно скорее снять вопрос с повестки дня, – сообщила советник губернатора Светлана Фабрикант, пишет “Одесса-медиа“.

Документы были утеряны во время реформы облуправления соцзащиты при губернаторе Михаиле Саакашвили. Он возглавлял ОГА в июне 2015-го – ноябре 2016 года. Об утерянных документах заговорили почему-то только сейчас.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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