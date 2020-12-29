Новый год по-одесски: где прогремят праздничные фейерверки?

Центральным событием новогодней ночи в Одессе станут праздничные фейерверки, которые в полночь 31 декабря ознаменуют собой наступление 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Одесской мэрии, фейерверки можно будет увидеть во всех районах города.

Так, жители Киевского района смогут полюбоваться фейерверком на площади Независимости (ул. Королева угол Глушко). В Малиновском районе он засверкает в парке имени Горького. В Суворовском – возле райадминистрации на проспекте Добровольского, 106. А для жителей Приморского района наступление нового года ознаменует праздничный салют на Думской площади.

К тому же, напомнили в мэрии, до 31 декабря маленькие одесситы смогут пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой, позвонив им в колл-центр по номеру 048-737-4-737.

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Фото: yaizakon.com_.ua