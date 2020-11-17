Новости Одессы и Одесской области

Главные новости Одессы 16 ноября: новый старый мэр и дорога за 200 миллионов

Главные новости Одессы 16 ноября: новый старый мэр и дорога за 200 миллионов

Вчера, в понедельник, 16 ноября, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях.

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В Одесской области хотят отремонтировать дорогу, которая ведет к границе с Молдовой. Стоимость ремонта оценили в 226,2 млн грн.

Фото: Автоновости

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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