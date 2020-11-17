Главные новости Одессы 16 ноября: новый старый мэр и дорога за 200 миллионов

Вчера, в понедельник, 16 ноября, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях.

В Верховной раде зарегистрировали постановление об отмене карантина выходного дня.

В Центральной избирательной комиссии сообщили об итоговой явке избирателей на второй тур голосования за кандидатов в мэры в 7 городах Украины.

Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов одержал победу над своим оппонентом Николаем Скориком во всех районах города.

Киевская полиция раскрыла международный канал торговли людьми в Украине, который организовала 40-летняя одесситка – она вербовала украинок и переправляла их за границу.

В Одесской области хотят отремонтировать дорогу, которая ведет к границе с Молдовой. Стоимость ремонта оценили в 226,2 млн грн.

Фото: Автоновости