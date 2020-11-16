В Верховной раде зарегистрировали постановление об отмене карантина выходного дня.

Об этом заявила и.о. спикера ВР Елена Кондратюк в ходе заседания согласительного совета парламента.

“Кабинет министров прибегнул к так называемым неоднозначным решениям, которые ставят многих граждан в безвыходное положение. Именно поэтому было сегодня зарегистрировано тоже под моим руководством специальное постановление №4381 о рекомендации отменить карантин выходного дня правительству”, – сказала Кондратюк.

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