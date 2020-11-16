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Выборы мэра Одессы: Труханов выиграл во всех районах

Выборы мэра Одессы: Труханов выиграл во всех районах

Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов одержал победу над своим оппонентом Николаем Скориком во всех районах города.

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Об этом свидетельствуют результаты обработки 100% протоколов, передает Телеграм-канал PavlovskyNews.

Так, по данным одесского городского территориального избиркома, итоговое распределение голосов по районам Одессы выглядит следующим образом:

Таким образом, общий разрыв превысил 20 тыс. голосов избирателей.

Сейчас составляется итоговый протокол выборов, что может занять несколько часов.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что итоговая явка избирателей на второй тур голосования за кандидатов в мэры в Одессе составила 25,14%.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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