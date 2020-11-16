Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области отремонтируют дорогу за 226 миллионов – объявлен тендер

В Одесской области отремонтируют дорогу за 226 миллионов – объявлен тендер

В Одесской области хотят отремонтировать дорогу, которая ведет к границе с Молдовой.

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Соответствующий тендер появился на сайте государственных закупок Prozorro.

Так, работы будут проводиться на 16,8 км трассы Т-16-43 граница Молдовы – Фараоновка – Сарата – Дивизия – Т-16-10, км 18+310 – км 35+100. Стоимость ремонта оценили в 226 192 760 грн.

Заказчиком тендера выступает Служба автомобильных дорог в Одесской области.

Тендерные предложения принимаются до 14 декабря.

Напомним, в Одессе  хотят отремонтировать за 40 млн грн улицу Черняховского.

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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