Киевская полиция поймала одесситку, которая продавала девушек (видео)

Киевская полиция раскрыла международный канал торговли людьми в Украине, который организовала 40-летняя одесситка – она вербовала украинок и переправляла их за границу.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

За каждую “проданную” украинку женщина получала около $1000-1500. Девушек она подыскивала в Киеве и Одессе: предлагала им высокооплачиваемую работу за границей, а после – отправляла за рубеж.

Предполагается, что на месте их встречал иностранец, который забирал документы и отвозил их к месту назначения для оказания интимных услуг клиентам отелей и ночных клубов.

Фигурантку задержали в Одессе в момент, когда она, вероятно, пыталась переправить очередных двух девушек из страны.

Ранее спецслужбы задержали мощную преступную группировку одесситов и крымчан.