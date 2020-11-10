Новости Одессы и Одесской области

Главные новости Одессы 10 ноября: надругательство над флагом и наезд на остановку

Главные новости Одессы 10 ноября: надругательство над флагом и наезд на остановку

Сегодня, во вторник, 10 ноября, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил исполняющего обязанности председателя Одесской облгосадминистрации.

Приморский районный суд Одессы закрыл административное производство в отношении директора городского Департамента культуры и туризма Татьяны Марковой. Оно касалось нарушения карантинных норм во время празднования Дня города в Одессе 2 сентября.

В Одессе неизвестные пока парни публично сняли сняли с флагштока у здания мэрии флаг Европейского союза и растоптали его.

Сегодня вечером, 10 ноября, в Одессе на проспекте Небесной Сотни автомобиль влетел в остановку с людьми. Пострадали четыре человека.

Четверо работников сферы культуры и искусства из Одессы получили звания и награды по случаю Всеукраинского дня работников культуры.

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