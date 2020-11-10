Четверо одесситов получили звания и награды ко Дню работников культуры

Президент Владимир Зеленский представил к государственным наградам украинских педагогов по случаю Дня работников образования. В их числе – восемь преподавателей из Одессы.

В Одессе возобновят работу общественные инспекторы по охране культурного наследия. Такой институт был создан в Одессе летом 2013 года, а в 2018 году его работа была приостановлена.

Загнитковские штольни – необычный объект, оставшийся селу в наследство с советских времен. Начиная с пятидесятых годов прошлого века там велась добыча известняка, но уже более 30 лет работы в штольнях не ведутся. Общая протяженность подземелий протянулась более чем на 5 км. Попасть туда несложно, но потеряться внутри все таки можно, поэтому заходить без проводника туда

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