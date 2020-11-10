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Четверо одесситов получили звания и награды ко Дню работников культуры

Четверо одесситов получили звания и награды ко Дню работников культуры

Четверо работников сферы культуры и искусства из Одессы получили звания и награды по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства.

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Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского опубликован на сайте главы государства.

В частности, за значительный личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство:

  • орденом «За заслуги» II степени награжден режиссер-постановщик «Одесской киностудии» Виллен Новак;
  • звание «Народный художник Украины» присвоено художнице-графику Галине Кравченко;
  • звание «Заслуженный артист Украины» получила артистка балета Одесского национального академического театра оперы и балета Екатерина Кальченко;
  • звание «Заслуженный работник культуры» присвоено генеральному директору Одесской национальной научной библиотеки Ирине Бирюковой.

Всеукраинский день работников культуры отмечается в Украине 9 ноября.

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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