Приморский суд закрыл дело о нарушении карантина во время гуляний на День города в Одессе

Приморский районный суд Одессы закрыл административное производство в отношении директора городского Департамента культуры и туризма Татьяны Марковой. Оно касалось нарушения карантинных норм во время празднования Дня города в Одессе 2 сентября.

Об этом сказано в судебном реестре, с постановлением суда можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Суд закрыл дело, поскольку возбудивший его Приморский райотдел полиции не конкретизировал, что нарушила именно Татьяна Маркова, не предоставил свидетелей и их показания.

Кроме того, были предоставлены фото, фиксирующие нарушения, однако они не конкретизируют, где именно и когда сделаны кадры.

Напомним, сто после Дня города в Одессе Офис президента сообщил также, что полиция возбудила и уголовное дело о нарушении карантина.