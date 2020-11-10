Президент назначил временного губернатора Одесской области

Им стал Вячеслав Овечкин, который ранее работал в должности заместителя главы Одесской ОГА.

Об этом сказано в указе президента от 9 ноября, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Теперь уже бывший глава Одесской ОГА Максим Куцый уволился по собственному желанию.

Указ о его увольнении президент Украины Владимир Зеленский издал 5 ноября.

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