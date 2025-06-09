По данным специалистов, на данный момент можно купаться в следующих зонах:

Одесса

Центральный городской пляж

Инклюзивный пляж «Безмеж»

Буфет на Малом Фонтане

«Гранд Петтин»

«Итака»

«Куба»

пляж «Калетон»

Муниципальный пляж «Чайка»

«Сигал Бич»

Муниципальный пляж „Курортный“

«Паблик»

Черноморск (пляжи официально не открыты):

Центральный городской пляж

Измаильский район:

с. Приморское

Одесский район (пляжи официально не открыты):

с. Сычавка Южновской ОТГ

с. Грибовка «Загар» и «Лагуна» Дальницкой ОТГ

Белгород-Днестровский район (пляжи официально не открыты):

с. Приморское (рекреационная зона «Катранка»)

с. Лиман (рекреационная зона «Расейка»)

с. Курортное

с. Большая Балабановка

с. Затока

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В то же время в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней отмечают: ситуация может меняться из-за ливневых дождей и других природных явлений, влияющих на качество воды для купания.

Отметим, что среди приведенных далее пляжей есть те, которые пока не являются официально открытыми для отдыха. На сегодня в Одесской области доступны для купания по согласованию областной государственной администрации 12 пляжных зон: 11 — в Одессе и один пляжный участок — в с. Приморском Измаильского района.

«Помните: отдыхать и купаться можно только в специально определенных и оборудованных для этого местах. Такие места определяются по решениям Одесской областной государственной администрации или органов местного самоуправления», — отмечают в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

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