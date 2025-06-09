По данным специалистов, на данный момент можно купаться в следующих зонах:
Одесса
- Центральный городской пляж
- Инклюзивный пляж «Безмеж»
- Буфет на Малом Фонтане
- «Гранд Петтин»
- «Итака»
- «Куба»
- пляж «Калетон»
- Муниципальный пляж «Чайка»
- «Сигал Бич»
- Муниципальный пляж „Курортный“
- «Паблик»
Черноморск (пляжи официально не открыты):
- Центральный городской пляж
Измаильский район:
- с. Приморское
Одесский район (пляжи официально не открыты):
- с. Сычавка Южновской ОТГ
- с. Грибовка «Загар» и «Лагуна» Дальницкой ОТГ
Белгород-Днестровский район (пляжи официально не открыты):
- с. Приморское (рекреационная зона «Катранка»)
- с. Лиман (рекреационная зона «Расейка»)
- с. Курортное
- с. Большая Балабановка
- с. Затока
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В то же время в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней отмечают: ситуация может меняться из-за ливневых дождей и других природных явлений, влияющих на качество воды для купания.
Отметим, что среди приведенных далее пляжей есть те, которые пока не являются официально открытыми для отдыха. На сегодня в Одесской области доступны для купания по согласованию областной государственной администрации 12 пляжных зон: 11 — в Одессе и один пляжный участок — в с. Приморском Измаильского района.
«Помните: отдыхать и купаться можно только в специально определенных и оборудованных для этого местах. Такие места определяются по решениям Одесской областной государственной администрации или органов местного самоуправления», — отмечают в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.
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