пляжи Одессы
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По данным специалистов, на данный момент можно купаться в следующих зонах:

Одесса

  • Центральный городской пляж
  • Инклюзивный пляж «Безмеж»
  • Буфет на Малом Фонтане
  • «Гранд Петтин»
  • «Итака»
  • «Куба»
  • пляж «Калетон»
  • Муниципальный пляж «Чайка»
  • «Сигал Бич»
  • Муниципальный пляж „Курортный“
  • «Паблик»

Черноморск (пляжи официально не открыты):

  • Центральный городской пляж

Измаильский район:

  • с. Приморское

Одесский район (пляжи официально не открыты):

  • с. Сычавка Южновской ОТГ
  • с. Грибовка «Загар» и «Лагуна» Дальницкой ОТГ

Белгород-Днестровский район (пляжи официально не открыты):

  • с. Приморское (рекреационная зона «Катранка»)
  • с. Лиман (рекреационная зона «Расейка»)
  • с. Курортное
  • с. Большая Балабановка
  • с. Затока 

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В то же время в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней отмечают: ситуация может меняться из-за ливневых дождей и других природных явлений, влияющих на качество воды для купания.

Отметим, что среди приведенных далее пляжей есть те, которые пока не являются официально открытыми для отдыха. На сегодня в Одесской области доступны для купания по согласованию областной государственной администрации 12 пляжных зон: 11 — в Одессе и один пляжный участок — в с. Приморском Измаильского района. 

«Помните: отдыхать и купаться можно только в специально определенных и оборудованных для этого местах. Такие места определяются по решениям Одесской областной государственной администрации или органов местного самоуправления», — отмечают в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

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