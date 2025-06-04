Как сообщили в пресс-службе мэрии города, арендатор 1250 кв.м южной части участка пляжа «Аркадия» (что южнее Ротонды) разработал проект благоустройства территории набережной и обустройства пляжа и зоны общественного отдыха и обратился в горсовет для его согласования.

При этом северная часть пляжа остается в обслуживании КП «Побережье Одессы».

Проект благоустройства набережной предусматривает:

обустройство пешеходной зоны;

установка подъемника для людей с инвалидностью для спуска на пляж;

установка скамеек, фонарей и урн;

озеленение территории при помощи декоративных вазонов.

В свою очередь обустройство пляжа включает:

ремонт лестниц и подпорной стенки;

установка летней террасы;

навес для маломобильных групп населения;

обустройство душевых, раздевалок, спасательной вышки.

В мэрии также сообщают, что все работы будут выполнены согласно городским правилам благоустройства и профинансированы за счет арендатора без использования бюджетных средств.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала и показывала, как одесситы встретили первый летний день у моря.

Фото пресс-службы Одесского горсовета