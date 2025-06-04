Как сообщили в пресс-службе мэрии города, арендатор 1250 кв.м южной части участка пляжа «Аркадия» (что южнее Ротонды) разработал проект благоустройства территории набережной и обустройства пляжа и зоны общественного отдыха и обратился в горсовет для его согласования.
При этом северная часть пляжа остается в обслуживании КП «Побережье Одессы».
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Проект благоустройства набережной предусматривает:
- обустройство пешеходной зоны;
- установка подъемника для людей с инвалидностью для спуска на пляж;
- установка скамеек, фонарей и урн;
- озеленение территории при помощи декоративных вазонов.
В свою очередь обустройство пляжа включает:
- ремонт лестниц и подпорной стенки;
- установка летней террасы;
- навес для маломобильных групп населения;
- обустройство душевых, раздевалок, спасательной вышки.
В мэрии также сообщают, что все работы будут выполнены согласно городским правилам благоустройства и профинансированы за счет арендатора без использования бюджетных средств.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала и показывала, как одесситы встретили первый летний день у моря.
Фото пресс-службы Одесского горсовета