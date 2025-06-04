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Как сообщили в пресс-службе мэрии города, арендатор 1250 кв.м южной части участка пляжа «Аркадия» (что южнее Ротонды) разработал проект благоустройства территории набережной и обустройства пляжа и зоны общественного отдыха и обратился в горсовет для его согласования.

В Аркадии обновят пляж и набережную

В Аркадии хотят благоустроить набережную и общественную зону отдыха за внебюджетные средства

При этом северная часть пляжа остается в обслуживании КП «Побережье Одессы».

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Проект благоустройства набережной предусматривает:

  • обустройство пешеходной зоны;
  • установка подъемника для людей с инвалидностью для спуска на пляж;
  • установка скамеек, фонарей и урн;
  • озеленение территории при помощи декоративных вазонов.

В свою очередь обустройство пляжа включает:

  • ремонт лестниц и подпорной стенки;
  • установка летней террасы;
  • навес для маломобильных групп населения;
  • обустройство душевых, раздевалок, спасательной вышки.

В Одессе продолжается подготовка пляжей к лету

В Аркадии за внебюджетные средства планируют упорядочить пляж и набережную.

В мэрии также сообщают, что все работы будут выполнены согласно городским правилам благоустройства и профинансированы за счет арендатора без использования бюджетных средств.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала и показывала, как одесситы встретили первый летний день у моря.

Фото пресс-службы Одесского горсовета

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