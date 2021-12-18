Стивен Спилберг: любит украинский борщ и вспоминает предков из Одессы

Сегодня фильмография Стивена Спилберга насчитывает десятки кассовых картин. В народе поговаривают, что все это неспроста, а благодаря его одесским корням.

Я очень люблю Украину

Стивен Спилберг никогда не отрицал, что имеет украинские корни. Один его дедушка – из Одессы, другой – из маленького украинского села. Режиссер неоднократно упоминал, что в его семье постоянно звучала колыбельная «Баюшки-баю», которую напевала ему бабушка. Официальную версию об одесских корнях режиссера подтвердила организация «Дом Дерибаса», которая по всему миру ищет факты о выходцах из Одессы. «Мои бабушки и деды по материнской линии родом из Одессы. И у нас дома часто готовили борщ. Более того, в 2006 году мне посчастливилось побывать в Киеве – я представлял там картину о Холокосте. Помню, как сошел с трапа самолета и сказал: «Я дома», – вспоминает актер. Есть вероятность, что его родственники до сих пор проживают на Молдаванке. Возможно, это брат и сестра – Игорь и Юля. Их покойный дедушка Ефим Шпильберг практически одно лицо со Стивеном. Но прямых доказательств нет…

Когда меня спрашивают, еврей ли я, я отвечал «да», но не сразу…

Однако с возрастом режиссеру приходилось задавать самому себе вопрос – кто он: одессит, еврей, украинец или американец? А возможно, все и сразу? Вот что он говорит по этому поводу: «В детстве и юности – дома рядом с дедушкой и бабушкой – я ощущал себя евреем. Но долгие годы я не рассказывал о своих еврейских корнях. Когда мне задавали вопросы о моем еврейском происхождении, я, конечно же, говорил правду, но сам об этом никогда не заводил речь первым. И так продолжалось достаточно долго, пока я не влился в сообщество, где было очень много евреев. Смешно сказать, этим сообществом был Голливуд». Окончательно Спилберг осознал, кто он, будучи уже отцом. Тогда он должен был решить, в каких традициях воспитывать детей.

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Я живу с широко распахнутыми глазами…

Несколько поколений выросли на фильмах Стивена Спилберга. Все его картины разные, но интересные. «Я хочу, чтобы мои фильмы развлекали людей, чтобы зрители смеялись, хорошо проводили время. У меня есть работы, в которых мне важнее был социальный, политический контекст или даже критика. И я не пытаюсь никому угодить! Думаю, ответ заключается в том, что я в душе еще тинейджер: делаю только то, что интересно мне самому!» – озвучил свою жизненную позицию Спилберг. Режиссер утверждает, что молодость души и юмор – это эликсир долголетия. И с этим тяжело поспорить, ведь мать Спилберга прожила 98 лет, а отец – 103 года. «Я уже не мальчик, но мне по-прежнему интересно все, что происходит вокруг меня. Я живу с широко распахнутыми глазами. Может, это потому, что у меня семеро детей. Когда ты все время проводишь среди «детского садика», то и сам становишься моложе», – подтверждает это мнение Стивен.

Лучшие фильмы Стивена Спилберга

«Челюсти» (1975) – триллер об огромной акуле-людоеде.

«Индиана Джонс» (1981) – серия фильмов о профессоре археологии и его приключениях.

«Список Шиндлера» (1993) – фильм о немецком предпринимателе Оскаре Шиндлере, спасшем более тысячи польских евреев во время Холокоста.

«Парк Юрского периода» (1993) – научно-фантастический фильм о парке развлечений с клонированными динозаврами.

«Назови свое имя» (2006) – картина рассказывает о Холокосте в Украине (продюсер ленты).

Чего ожидать от Стивена Спилберга в прокате?

Сейчас Стивен Спилберг занимается несколькими проектами. В его планах премьера новой части киносаги «Индиана Джонс» – ее из-за пандемии перенесли на 2023 год. Также он занят съемками картины «Фабельманы», основанной на воспоминаниях из детства режиссера. Так что, возможно, мы увидим в новой ленте и кусочек Одессы… Ну а прямо сейчас у одесситов есть возможность посмотреть в кинотеатрах мюзикл «Вестсайдская история». Он вышел в прокат 10 декабря.

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Источники: lifestyle.segodnya.ua, bulvar.com.ua, film.ru, wday.ru

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