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Стивен Спилберг: любит украинский борщ и вспоминает предков из Одессы

Стивен Спилберг: любит украинский борщ и вспоминает предков из Одессы

Стивен Спилберг полон идей и все время в работе. Мировую известность и признание режиссер получил в 70-х годах после выхода триллера «Челюсти».

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Сегодня фильмография Стивена Спилберга насчитывает десятки кассовых картин. В народе поговаривают, что все это неспроста, а благодаря его одесским корням.

Я очень люблю Украину

Стивен Спилберг

Стивен Спилберг никогда не отрицал, что имеет украинские корни. Один его дедушка – из Одессы, другой – из маленького украинского села. Режиссер неоднократно упоминал, что в его семье постоянно звучала колыбельная «Баюшки-баю», которую напевала ему бабушка. Официальную версию об одесских корнях режиссера подтвердила организация «Дом Дерибаса», которая по всему миру ищет факты о выходцах из Одессы. «Мои бабушки и деды по материнской линии родом из Одессы. И у нас дома часто готовили борщ. Более того, в 2006 году мне посчастливилось побывать в Киеве – я представлял там картину о Холокосте. Помню, как сошел с трапа самолета и сказал: «Я дома», – вспоминает актер. Есть вероятность, что его родственники до сих пор проживают на Молдаванке. Возможно, это брат и сестра – Игорь и Юля. Их покойный дедушка Ефим Шпильберг практически одно лицо со Стивеном. Но прямых доказательств нет…

Когда меня спрашивают, еврей ли я, я отвечал «да», но не сразу…

Стивен Спилберг

Однако с возрастом режиссеру приходилось задавать самому себе вопрос – кто он: одессит, еврей, украинец или американец? А возможно, все и сразу? Вот что он говорит по этому поводу: «В детстве и юности – дома рядом с дедушкой и бабушкой – я ощущал себя евреем. Но долгие годы я не рассказывал о своих еврейских корнях. Когда мне задавали вопросы о моем еврейском происхождении, я, конечно же, говорил правду, но сам об этом никогда не заводил речь первым. И так продолжалось достаточно долго, пока я не влился в сообщество, где было очень много евреев. Смешно сказать, этим сообществом был Голливуд». Окончательно Спилберг осознал, кто он, будучи уже отцом. Тогда он должен был решить, в каких традициях воспитывать детей.

Ранее мы рассказывали о том, как комедия «Полосатый рейс» чуть не стала триллером.

Я живу с широко распахнутыми глазами…

Стивен Спилберг

Несколько поколений выросли на фильмах Стивена Спилберга. Все его картины разные, но интересные. «Я хочу, чтобы мои фильмы развлекали людей, чтобы зрители смеялись, хорошо проводили время. У меня есть работы, в которых мне важнее был социальный, политический контекст или даже критика. И я не пытаюсь никому угодить! Думаю, ответ заключается в том, что я в душе еще тинейджер: делаю только то, что интересно мне самому!» – озвучил свою жизненную позицию Спилберг. Режиссер утверждает, что молодость души и юмор –  это эликсир долголетия. И с этим тяжело поспорить, ведь мать Спилберга прожила 98 лет, а отец – 103 года. «Я уже не мальчик, но мне по-прежнему интересно все, что происходит вокруг меня. Я живу с широко распахнутыми глазами. Может, это потому, что у меня семеро детей. Когда ты все время проводишь среди «детского садика», то и сам становишься моложе», – подтверждает это мнение Стивен.

Лучшие фильмы Стивена Спилберга

  • «Челюсти» (1975) – триллер об огромной акуле-людоеде.
  • «Индиана Джонс» (1981) – серия фильмов о профессоре археологии и его приключениях.
  • «Список Шиндлера» (1993) – фильм о немецком предпринимателе Оскаре Шиндлере, спасшем более тысячи польских евреев во время Холокоста.
  • «Парк Юрского периода» (1993) – научно-фантастический фильм о парке развлечений с клонированными динозаврами.
  • «Назови свое имя» (2006) – картина рассказывает о Холокосте в Украине (продюсер ленты).

Чего ожидать от Стивена Спилберга в прокате?

вестсайдская история

Сейчас Стивен Спилберг занимается несколькими проектами. В его планах премьера новой части киносаги «Индиана Джонс» – ее из-за пандемии перенесли на 2023 год. Также он занят съемками картины «Фабельманы», основанной на воспоминаниях из детства режиссера. Так что, возможно, мы увидим в новой ленте и кусочек Одессы… Ну а прямо сейчас у одесситов есть возможность посмотреть в кинотеатрах мюзикл «Вестсайдская история». Он вышел в прокат 10 декабря.

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ
Источники: lifestyle.segodnya.ua, bulvar.com.ua, film.ru, wday.ru

Ранее мы рассказывали о том, как реставрируют картины в Одесском художественном музее.

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