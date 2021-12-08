Одесские истории: первые иллюзионы в Одессе были опасны для зрителей

8 декабря 1912 года газета «Одесский листок» в рубрике «Слухи и факты» раскритиковала одесские иллюзионы, которые пользовались большой популярностью у публики.

Первый иллюзион появился в Одессе городе еще в 1896 году и находился в Александровском парке, но большинство кинотеатров располагались на Молдаванке и Слободке-Романовке.

В то время иллюзионы были одними из самых посещаемых мест развлечений. Обычно залы были переполнены, и зрители чувствовали себя «как сельди в бочке». Большинство иллюзионов обладали залами мало приспособленными для демонстрации фильмов. Помещения были маленькие, грязные, без доступа свежего воздуха, к тому же в случае возникновения пожара выбраться из переполненного зала было маловероятно. И это все при том, что владельцы кинотеатров получали огромные сборы от демонстрации фильмов.

Сначала одесситам предлагали для просмотра только зарубежные фильмы, чаще всего французского производства, но вскоре появилось и отечественное кино. Показывали даже документальные фильмы. Первые из них стал снимать одесский фотограф и кинооператор Мирон Гроссман, владелец киноателье «Мирограф». Такие фильмы были очень короткими и продолжались не больше четырех минут.

Реклама была поставлена на широкую ногу — на рекламных тумбах красовались яркие афиши, а рядом с кинотеатром раздавали специальные программки. Так как звукового кино еще не было, на афишах, кроме названия картины, фамилий актеров и времени начала сеанса, указывали краткое содержание фильма. Это делалось для того, чтобы зрители правильно поняли сюжет картины, да и вообще все, что происходило на экране.

Фильмы сопровождались музыкой, которая подчеркивала наиболее драматические места ленты. Озвучка была разной: в больших кинотеатрах играли оркестры, а в тех, что победнее, — бренчали на пианино таперы.

Источник: viknaodessa.od.ua

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