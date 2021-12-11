Страсти по Одесской киностудии: охота на фильмофонд, судебные войны и проблемы проката

Судебные тяжбы вокруг Одесской киностудии длятся не один год. Споры о ее будущем по-прежнему будоражат киношников и одесситов, считающих легендарную кинофабрику своим культурным наследием.

В чем суть конфликта, грозит ли одной из старейших киностудий мира превращение в элитный ЖК или — наоборот — здесь вновь возродится кинематографическая слава Одессы, попыталась разобраться «Одесская жизнь».

Фильмофонд — за «Будущим»

После развала СССР остались «беспризорные» государственные активы. Один из «лакомых кусочков» — Одесская киностудия: расположенная на Французском бульваре, «золотой» земле прибрежных склонов, обладательница драгоценного фильмофонда.

На сегодняшний день фильмов-хитов сохранилось более 500, и, по оценке экспертов, их рыночная цена, как актива, составляет 20-30 миллионов долларов. Ведь телеканалы во всем мире ежегодно покупают права показа картин, созданных на Одесской киностудии.

Но зарабатывает на этом отнюдь не старейшая кинофабрика, а ООО «Фирма Будущее», принадлежащее бывшему директору студии Ольге Неверко. Право на такую частную дистрибуцию в свое время предоставил договор, заключенный между киностудией — тогда еще государственной, Минкультом и компанией.

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Поделили с государством

А чтобы окончательно вывести фильмофонд — самый дорогой нематериальный актив — с баланса киностудии, ее решили приватизировать.

Вот как вспоминает об этом периоде известный одесский кинематографист Вадим Костроменко в своей книге «Очерки истории Одесской киностудии»: «В секрете от всех в самом конце 2005 года было-таки создано акционерное общество, но закрытое… Чтобы никто из нас не возражал против такого решения, проводилась агитработа, сопровождавшаяся обманом, подделкой подписей и прочими мерзостями. Последовали массовые увольнения. Собственное производство практически прекратилось».

Неконтрольный пакет акций (50% — 1 акция) был приобретен нынешним главой Минкульта Александром Ткаченко, владельцем ООО «Новая киностудия». Контрольный пакет (50% + 1 акция) остался за государством.

«Злые языки» утверждали, что акционер мечтает не о возрождении отечественного кинематографа, а о застройке прибрежной территории. Ну и что с того, что земля принадлежит городу? В наше время непреодолимым препятствием этот факт не является.

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Высотки вместо фильмов?

В общем, государственная Одесская киностудия — юридическое лицо, которое являлось владельцем имущественных авторских прав на фильмофонд — была ликвидирована. Вывели его на баланс Минкульта.

А вот собственных фильмов ЗАО «Одесская киностудия» не снимало. «Новая студия» Ткаченко была заказчиком сериалов. ЗАО зарабатывало небольшие деньги на аренде павильонов, прокате реквизита, постройке декораций. Но прав на кинопродукцию не получало.

В 2010 году финансирование киностудии прекратилось. Потому в 2018-м одесские кинематографисты, оставшиеся не у дел, зарегистрировали общественную организацию «Гильдия кинематографистов Одессы».

— Осталась дорогостоящая земля. И если мы ее не отвоюем, они используют территорию под застройку — под видом «для кинематографа», — считает заместитель председателя «Гильдии» Дмитрий Гроховский. — В кинопроизводство частный акционер денег не вливает — фильмы могут провалиться в прокате. А застройка домами сразу принесет огромные прибыли.

О стратегии от Госкино и таинственном протоколе

Планирует «Гильдия» через судебные иски вернуть фильмофонд, отменить акционирование киностудии, которое считает незаконным, полностью возвратить кинофабрику в госсобственность и начать ее реанимацию. Тем более что недавно Кабмин передал Госкино полномочия по управлению корпоративными правами государства на «Одесскую киностудию». И Агентство в трехмесячный срок должно утвердить стратегический план ее развития.

Сейчас «Гильдия» подала иск в Шевченковский суд Киева к Минкульту и фонду госимущества о том, что они не имели права в 2005 году издавать приказ об акционировании киностудии. Причина — отсутствие протокола собрания трудового коллектива, на котором было бы дано на это согласие.

К тому же и Неверко, убежден Гроховский, не имела права, занимая на киностудии руководящую должность, заключать договор о дистрибуции со своей фирмой — это конфликт интересов, должностное преступление.

О проблеме инвестиций и президентского указа

А вот по мнению нынешнего директора киностудии Андрея Осипова, все претензии «Гильдии кинематографистов» — просто манипуляции, которые не дают спокойно работать. Ведь невозможно найти серьезные инвестиции, если конфликт грозит изменением права собственности предприятия.

— А что касается фильмофонда — Одесская киностудия уже при мне судилась с Минкультом и «Фирмой Будущее». И, согласно судебному решению, право собственности на фильмофонд признано за государством, — рассказал Осипов. — К тому же есть указ президента Кучмы, согласно которому все фильмы, созданные на государственных киностудиях, считаются госсобственностью. Так что остается только надеяться, что этот указ отменят, и тогда вопрос о фильмофонде отпадет сам собой.

О дележе с Россией и окончании срока сделки

Есть еще одна проблема — на большое количество фильмов Одесской киностудии претендует Российская Федерация.

— Путем переговоров нам удалось эти конфликты прекратить. РФ пользуется правами на своей территории, мы — на своей, — поделился директор.

Но на самом деле, полагает Осипов, вопрос о фильмофонде — это вопрос межгосударственного соглашения между Украиной и Россией. Потому что, когда распадался СССР, нулевое соглашение не предусматривало прав интеллектуальной собственности. И Россия считает, что созданные там органы являются правопреемниками Госфильмофонда и Гостелерадио СССР.

— Мне, конечно, хотелось бы, чтобы фильмофондом управляла Одесская киностудия. Поэтому подождем окончания срока сделки и будем подавать заявление об участии в дистрибуции, — заверил Осипов. — Но вместе с тем в ходе разных «военно-судебных» действий нам удалось получить права на использование собственных фильмов в сети Интернет и во всех видах транспорта. А «Ютуб»-канал Одесской киностудии является на сегодняшний день одним из лучших в Украине.

Гран-при и провал в прокате

За последние пять лет на Одесской киностудии создано пять собственных фильмов, 10 картин — совместного производства. Есть среди них и призеры международных фестивалей.

Своим «звездным» фильмом здесь считают ленту «Почему я живой», недавно снятую старейшим одесским кинематографистом Вилленом Новаком. Трагикомедия о временах Второй мировой войны получила огромное количество восторженных отзывов зрителей, два гран-при и спецприз международных фестивалей.

На 80% создание фильма профинансировало государство. Затрачено на проект 46 миллионов гривен. А вот в прокате фильм набрал крайне мало. Осипов объясняет такой коммерческий провал карантинным закрытием кинотеатров и «краснозонными» ограничениями. Хотя эта лента, убежден директор, заслуживает, чтобы ее увидели как можно больше зрителей. Поэтому весной планирует повторный прокат.

О развитии кино и большого бизнеса

Осипов не скрывает своего желания преобразовать киностудию. То, в каком состоянии она находится сегодня, по его мнению, — «управление по остаточному принципу».

— Все постройки из ракушняка нужно снести и возвести новые, — убежден директор. — Я хотел бы, чтобы киностудия застраивалась зданиями, направленными на развитие киноиндустрии. Но при этом прекрасно понимаю, что есть вопросы большого бизнеса — акционеров. И у них есть свой расчет. А в Украине существует закон, который защищает киностудии от изменения целевого назначения земельного участка, — предприятие после окончания приватизации должно сохранять свой профиль. Надеюсь, что этих гарантий достаточно. У меня нет желания стать руководителем, который в истории киностудии оказался бы последним и разрушил это легендарное предприятие. И в моем контракте написано, что я не буду управлять предприятием, если на его территории будет многоэтажное жилое строительство.

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