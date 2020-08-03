Новости Одессы и Одесской области

Фестиваль и элитная камера в СИЗО: чем запомнились минувшие выходные в Одессе

Фестиваль и элитная камера в СИЗО: чем запомнились минувшие выходные в Одессе

В субботу и воскресенье, 1 – 2 августа, Одесса гуляла и отдыхала. 

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В городе проходил фестиваль “Хочу в Одессу”, который объединил в себе сразу десяток фестивалей. Смотрите ЗДЕСЬ. Мусульмане праздновали один из своих главных религиозных праздников – Курбан Байрам (об этом на сайте “Одесская жизнь” скоро выйдет фоторепортаж).

Тем временем с 1 августа Одесская область вошла в “зеленую” карантинную зону – то есть зону с минимальными ограничениями в связи с коронавирусом.

В Одесском СИЗО арестанты теперь смогут арендовать платные камеры. Их показали 1 августа. Цены как в гостиницах.

Кстати, есть похоже, в СИЗО потенциальные постояльцы. Пограничники недавно с помощью дрона выявили огромную плантацию конопли.

Новости спорта. Самый титулованный боксер Украины Василий Ломаченко готовится к бою за звание абсолютного чемпиона мира. Тренировку он в субботу провел на пляже в Одесской области. Смотрите, как это было.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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