Чотири зони карантину: Одеська область у «зеленій» – що це означає?

Вчора, 31 липня, в Україні представили карту з районуванням 4 зон карантину. Україну поділили на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зону за рівнем поширення захворюваності на COVID-19.

Про це у Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Тож відсьогодні, з 1 серпня, набуває чинності постанова Кабінету Міністрів від 22 липня 2020 р. №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

До найбільш обмеженої «червоної» зони потрапили: міста Луцьк та Тернопіль, а також Кіцманский район Чернівецької області;

У «помаранчевій»: міста Івано-Франківськ, Львів, Бережани Тернопільської області, Луцький та Любешівський райони Волинської області, Тисьменицький район Івано-Франківської області, Миколаївський, Перемишлянський та Пустомитівсткий райони Львівської області, Бучацький район Тернопільської області.

«Жовта» зона охопила: міста Вінниця та Могилів-Подільський, Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський та Тульчицький райони Вінницької області, місто Нововолинськ, Горохівський, Кверцівський, Локачинський, Маневицький та Турійський райони Волинської області, міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Любарський, Пулинський, Романівський та Черняхівський райони Житомирської області, міста Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області, місто Яремче, Богородчанський, Городенівський, Косівський та Наддвірнянський райони Івано-Франківської області, Жовківський, Яворівський та Кам’яно-бузький райони Львівської області, Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області, Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

Розподіл зон по Україні ви можете переглянути на мапі:

Як бачимо, Одеська область потрапила до найбільш безпечної «зеленої» зони. Однак навіть зелений рівень небезпеки у області передбачає ряд певних обмежень.

Зелена зона передбачає:

перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах;

проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 квадратних метрів;

кінотеатри із заповненістю на 50%;

перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Жовта зона (+ обмеження зеленої), забороняється:

відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

Помаранчева зона (+ обмеження жовтої), забороняється:

діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;

діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;

планові госпіталізації в лікарнях;

спортзали, фітнес-центри, заклади культури;

прийом нових змін в дитячі табори;

обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів та не більше 100 людей.

Червона зона (+ обмеження помаранчевої), забороняється: