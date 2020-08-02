Новости Одессы и Одесской области

Хочу в Одессу: как проходит один из крупнейших одесских фестивалей (фото)

Хочу в Одессу: как проходит один из крупнейших одесских фестивалей (фото)

В Одессе 1 – 2 августа проходил (и проходит) ежегодный летний фестиваль «Хочу в Одессу». В этом году в одном фестивале уместились сразу более 10-ти. 

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В Летнем театре Городского сада состоялся фестиваль популярной музыки «Pop Fusion Fest», главная тема которого – сила женщины.

Лучшие зарубежные хиты представили вокалистки Одетта Империале, Адриана Боровик и Катя Бейлис. Блестящую музыку подарил оркестр Black Sea Orchestra под руководством Олеси Пистовой.

В это же время у памятника Дюку да Ришелье проходил фестиваль-выставка японских автомобилей и автокультуры Odessa Jap Camp 2020. Там представлены редкие, спортивные и гоночные автомобили японского производства.

Самый продолжительный по времени проведения фестиваль – фестиваль свободных искусств «Солнечное сердце». Он продлится до конца августа. На пляжной зоне между 13-ой и 14-ой станциями Большого Фонтана одесские художники представили свои инсталляции.

Сегодня, 2 августа 2020 года, в рамках фестиваля «Хочу в Одессу» проходят: парад оркестров на площади у памятника Дюку де Ришелье и финал конкурса «Мисс туризм 2020» в Летнем театре Горсада.

Об этом сообщает сайт мэрии Одессы.

Фото: Сайт мэрии Одессы

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Редакция ПРОФИЛЬ

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