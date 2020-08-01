В Одеському СІЗО показали платні камери: як вони виглядають? (фото)

На презентацію камер завітав міністр юстиції України Денис Малюська.
Про це з місця події розповів наш кореспондент.
– Ми сьогодні запускаємо проєкт “Платні камери” у слідчому ізоляторі в Одесі. Ми відкрили дві камери на п’ятьох осіб. У одній – дві особи, у іншій – три, – зазначив міністр юстиції під час розмови з журналістами.
Кошти, виручені від доходів за ці камери, будуть спрямовані на ремонти у безкоштовних камерах.
– Одеський СІЗО за умовами утримання один з найгірших по країні. У нас центральні ізолятори, що Київський, що Одеський перебувають у жахливому стані. З цим потрібно щось робити, бюджетного фінансування не вистачає. Відповідно “Платні камери” – це той проєкт, який допомагає слідчим ізоляторам заробляти гроші самостійно, – зазначив Денис Малюська.
За поведінкою в’язнів та наповненістю камер слідкуватимуть у Києві.
– Кожна з камер обладнана системою відеофіксації, зображення транслюється прямо у Київ, тому ми можемо контролювати наповнення камер і ситуацію у них. Кожна платна камера перебуває на нашому контролі, – додав міністр.
– Вартість платної камери в Одеському ізоляторі це 4 090 гривень за місяць, близько 3 500 гривень за тиждень і 980 гривень за добу перебування. Принцип загальний по усій Україні, тир тарифи – денний, тижневий, місячний. Місячний тариф з розрахунком на добу виходить дешевше. Чим довший період оплати, тим дешевше буває проведення оплати. Денний тариф цікавий тому, хто очікує у слідчому ізоляторі проведення платежу, щоб вийти під заставу. На жаль, проблема зі строками перебування залишається. В ізоляторах люди перебувають надмірно, роками, по шість, сім, а то й вісім років, – розповів Малюська.
Фото: Артем Виноградов