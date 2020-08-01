В Одеському СІЗО показали платні камери: як вони виглядають? (фото)

Про це з місця події розповів наш кореспондент.

– Ми сьогодні запускаємо проєкт “Платні камери” у слідчому ізоляторі в Одесі. Ми відкрили дві камери на п’ятьох осіб. У одній – дві особи, у іншій – три, – зазначив міністр юстиції під час розмови з журналістами.

Кошти, виручені від доходів за ці камери, будуть спрямовані на ремонти у безкоштовних камерах.

– Одеський СІЗО за умовами утримання один з найгірших по країні. У нас центральні ізолятори, що Київський, що Одеський перебувають у жахливому стані. З цим потрібно щось робити, бюджетного фінансування не вистачає. Відповідно “Платні камери” – це той проєкт, який допомагає слідчим ізоляторам заробляти гроші самостійно, – зазначив Денис Малюська.

Первая платная камера Одесского СИЗО Первая платная камера Одесского СИЗО Первая платная камера Одесского СИЗО Первая платная камера Одесского СИЗО Первая платная камера Одесского СИЗО Первая платная камера Одесского СИЗО Платные камеры Одесского СИЗО Первая платная камера Одесского СИЗО Первая платная камера Одесского СИЗО Первая платная камера Одесского СИЗО Первая платная камера Одесского СИЗО

За поведінкою в’язнів та наповненістю камер слідкуватимуть у Києві.

– Кожна з камер обладнана системою відеофіксації, зображення транслюється прямо у Київ, тому ми можемо контролювати наповнення камер і ситуацію у них. Кожна платна камера перебуває на нашому контролі, – додав міністр.

Платные камеры Одесского СИЗО Платные камеры Одесского СИЗО Министр Юстиции Денис Малюська Министр Юстиции Денис Малюська Министр Юстиции Денис Малюська Министр Юстиции Денис Малюська

– Вартість платної камери в Одеському ізоляторі це 4 090 гривень за місяць, близько 3 500 гривень за тиждень і 980 гривень за добу перебування. Принцип загальний по усій Україні, тир тарифи – денний, тижневий, місячний. Місячний тариф з розрахунком на добу виходить дешевше. Чим довший період оплати, тим дешевше буває проведення оплати. Денний тариф цікавий тому, хто очікує у слідчому ізоляторі проведення платежу, щоб вийти під заставу. На жаль, проблема зі строками перебування залишається. В ізоляторах люди перебувають надмірно, роками, по шість, сім, а то й вісім років, – розповів Малюська.

Прайс-лист Механізм отримання послуги Одесский СИЗО Одесский СИЗО Министр Юстиции Денис Малюська Министр Юстиции Денис Малюська Министр Юстиции Денис Малюська

Фото: Артем Виноградов