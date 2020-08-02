Известный боксер устроил в Одесской области бой с тенью на песке (видео)

Бой с тенью он провел на пляже в Затоке Одесской области, около собственного отеля.

Видео тренировки появилось в Instagram-паблике lomus_official.

3 октября боксер проведет поединок с американцем Теофиомо Лопесом. Боксировать будут за звание абсолютного чемпиона мира.

Василий Ломаченко родился в 1988 году в Белгород-Днестровском Одесской области.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC. Двукратный Олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов, двукратный чемпион мира 2009 и 2011 годов, чемпион Европы 2008 года, чемпион мира среди юниоров 2006 года, чемпион Европы среди кадетов 2004 года, многократный чемпион Украины.