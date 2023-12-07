В Одессе определились с новыми названиями еще 14 улиц: список

Обсуждение проходило на вебпортале Одесского городского совета «Социально активный гражданин» с 16 ноября по 7 декабря 2023 года.

Читайте также: Одесситам рассказали, почему районы переименовали в Пересыпский и Хаджибеевский

Все предложения по переименованию одесситы поддержали:

Напомним, что в Одессе продолжается процесс декоммунизации и деколонизации названий улиц. Так, историко-топонимическая комиссия приняла решение о переименовании улицы Бочарова в Пересыпском районе в честь Героя Украины Вячеслава Бувалкина.

Вопрос переименования улиц в Одессе вызвал среди депутатов горсовета дискуссии на сессии 29 ноября. Часть депутатов не поддержали новые варианты названий улиц, предложенные топонимической комиссией и за которые уже отдали свои голоса жители Одессы во время онлайн-голосования. А депутат Василий Иеремия вообще предложил объявить мораторий на переименование улиц, пока идет война.

Ранее одесситы проголосовали против идеи переименования парка Горького и проспекта Гагарина.