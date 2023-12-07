В Одессе определились с новыми названиями еще 14 улиц: список

Сегодня, 7 декабря, в Одессе завершилось электронное голосование по переименованию 14 объектов топонимики в двух районах города. Все предложенные новые наименования получили поддержку одесситов.
Обсуждение проходило на вебпортале Одесского городского совета «Социально активный гражданин» с 16 ноября по 7 декабря 2023 года.
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Все предложения по переименованию одесситы поддержали:
Пересыпский район
- Восьмого березня 3-я Лінія вулиця на Гобеленова вулиця
- Восьмого березня 5-й провулок на Кодимський провулок
- Восьмого березня 7-й провулок на Бейтельсбахера провулок
- Восьмого березня 9-й провулок на Волтона провулок
- Молодогвардійська вулиця на Чайкова вулиця
- Нікітіна вулиця на Шполянська вулиця
- Салтикова-Щедріна вулиця на Пилипа Орлика вулиця
Хаджибейский район
- Москвіна провулок на Литаврівський провулок
- Спартаківська вулиця на Баронівська вулиця
- Спартаківський провулок на Пігрова провулок
- Желябова вулиця на Владислава Домбровського вулиця
- Сурикова 1-й провулок на Лірний провулок
- Сурикова 2-й провулок на Бандурний провулок
- Ціолковського вулиця на Йоганна Ансельма вулиця
Напомним, что в Одессе продолжается процесс декоммунизации и деколонизации названий улиц. Так, историко-топонимическая комиссия приняла решение о переименовании улицы Бочарова в Пересыпском районе в честь Героя Украины Вячеслава Бувалкина.
Вопрос переименования улиц в Одессе вызвал среди депутатов горсовета дискуссии на сессии 29 ноября. Часть депутатов не поддержали новые варианты названий улиц, предложенные топонимической комиссией и за которые уже отдали свои голоса жители Одессы во время онлайн-голосования. А депутат Василий Иеремия вообще предложил объявить мораторий на переименование улиц, пока идет война.
Ранее одесситы проголосовали против идеи переименования парка Горького и проспекта Гагарина.