Одесские депутаты выступили против переименования улиц: какие названия не понравились

Об этом стало известно на сессии Одесского горсовета, которая состоялась вчера, 29 ноября.

Часть депутатов на вчерашней сессии не удовлетворили новые названия улиц, которые на сессии назвали «фруктовыми».

А сам вопрос переименования улиц в Одессе вызвал среди депутатов дискуссии.

Депутат Роман Сеник подверг критике предложенные «фруктовые» названия — Персиковая, Сливовая, Малиновая, Облепиховая и Томатная. Он не понимает, почему эти улицы должны носить такие названия. Поэтому предложил «фруктовую корзину» заменить чем-то более приемлемым и интересным. Эти названия, по мнению депутата, выглядят «слабенько».

Депутат Василий Иеремия вообще предложил объявить мораторий на переименование улиц, пока идет война.

Но депутатам было разъяснено, что шагов по переименованию требует закон о декоммунизации, поэтому определяться с новыми названиями все равно придется.

Обсуждение решения о переименовании улиц длилось долго, но депутаты не пришли к единому решению, поэтому документ по переименованию 69 топонимических названий был направлен на доработку.

Депутат Петр Обухов с этим не согласился, он предложил исключить «фруктовые» названия, но проголосовать за проект в целом. Он пояснил, что поскольку депутаты не проголосовали за переименование, то, например, сейчас нельзя переименовать улицу Генерала Бочарова на честь героя Украины Владислава Бувалкина, погибшего в марте 2022 года.

Фото: Одесский горсовет