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Одесские депутаты выступили против переименования улиц: какие названия не понравились

Одесские депутаты выступили против переименования улиц: какие названия не понравились

Одесские депутаты не поддержали новые варианты названий улиц, предложенные топонимической комиссией и за которые уже отдали свои голоса жители Одессы во время онлайн-голосования.

Об этом стало известно на сессии Одесского горсовета, которая состоялась вчера, 29 ноября.

Часть депутатов на вчерашней сессии не удовлетворили новые названия улиц, которые на сессии назвали «фруктовыми».

А сам вопрос переименования улиц в Одессе вызвал среди депутатов дискуссии.

Депутат Роман Сеник подверг критике предложенные «фруктовые» названия — Персиковая, Сливовая, Малиновая, Облепиховая и Томатная. Он не понимает, почему эти улицы должны носить такие названия. Поэтому предложил «фруктовую корзину» заменить чем-то более приемлемым и интересным. Эти названия, по мнению депутата, выглядят «слабенько».

Депутат Василий Иеремия вообще предложил объявить мораторий на переименование улиц, пока идет война.

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Но депутатам было разъяснено, что шагов по переименованию требует закон о декоммунизации, поэтому определяться с новыми названиями все равно придется.

Обсуждение решения о переименовании улиц длилось долго, но депутаты не пришли к единому решению, поэтому документ по переименованию 69 топонимических названий был направлен на доработку.

Депутат Петр Обухов с этим не согласился, он предложил исключить «фруктовые» названия, но проголосовать за проект в целом. Он пояснил, что поскольку депутаты не проголосовали за переименование, то, например, сейчас нельзя переименовать улицу Генерала Бочарова на честь героя Украины Владислава Бувалкина, погибшего в марте 2022 года.

Фото: Одесский горсовет

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