Без «Восьмого марта»: еще 14 улиц Одессы получат новые названия

Южный не может называться «Південним»: причины Мэр города Южного предложил сменить название города на «Південне». Однако это название не подходит городу по его географическому положению и имперским нарративам. ПОДРОБНЕЕ

Депутаты горсовета голосуют за изменения в бюджете: почему собрание назвали «профанацией» Сегодня, 15 ноября 2023 года, проходит внеочередная сессия Одесского городского совета. Голосование за изменения в городском бюджете, среди которых выделение денег на ВСУ, вызывают вопросы, ведь депутатам даже не дали толком ознакомиться с проектом решений. ПОДРОБНЕЕ

Зеленый Гай или Новый Париж: в Одесской области собираются переименовать село Село Роща Теплицкой громады Болградского района по закону о декоммунизации должно быть переименовано. Одно из предложенных названий – Зеленый Гай. Но некоторые жители села предлагают вернуть селу старое немецкое название. ПОДРОБНЕЕ

Почему в Одессе переименовали улицы Дмитрия Ульянова и Крупской Улица Ленина была, наверное, в каждом советском населенном пункте. Одесса не стала исключением. Но были в нашем городе и топонимические названия в честь членов его семьи и родственников: брата Дмитрия Ульянова и супруги Надежды Крупской. ПОДРОБНЕЕ