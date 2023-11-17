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Без «Восьмого марта»: еще 14 улиц Одессы получат новые названия

Без «Восьмого марта»: еще 14 улиц Одессы получат новые названия

Одесса продолжает избавляться от коммунистических и российско-имперских названий в своей городской среде. На сайте мэрии стартовало электронное голосование по переименованию еще 14 улиц в Пересыпском и Хаджибейском районах города.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Новое электронное голосование по переименованию улиц города стартовало вчера, 16 ноября, и пройдет до 10 утра 7 декабря включительно.

Перечнень улиц, которые планируют переименовать:

Пересыпский район

  • Восьмого березня 3-я Лінія вулиця на Гобеленова вулиця
  • Восьмого березня 5-й провулок на Кодимський провулок
  • Восьмого березня 7-й провулок на Бейтельсбахера провулок
  • Восьмого березня 9-й провулок на Волтона провулок
  • Молодогвардійська вулиця на Чайкова вулиця
  • Нікітіна вулиця на Шполянська вулиця
  • Салтикова-Щедріна вулиця на Пилипа Орлика вулиця

Хаджибейский район

  • Москвіна провулок на Литаврівський провулок
  • Спартаківська вулиця на Баронівська вулиця
  • Спартаківський провулок на Пігрова провулок
  • Желябова вулиця на Владислава Домбровського вулиця
  • Сурикова 1-й провулок на Лірний провулок
  • Сурикова 2-й провулок на Бандурний провулок
  • Ціолковського вулиця на Йоганна Ансельма вулиця

Как проголосовать

Электронное обсуждение осуществляется через специальный электронный сервис «Общественное обсуждение» на вебпортале Одесского горсовета: citizen.omr.gov.ua

Для создания онлайн-кабинета на вебпортале нужно зарегистрироваться с использованием электронной проверки подлинности пользователя и электронной подписи.

Обсуждение проводится по каждому объекту топонимики отдельно путем выбора ответа «Да»/»Нет» в специальной форме.

Процесс обсуждения отображается в режиме реального времени для обеспечения прозрачности и доступности информации.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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