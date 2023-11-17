Без «Восьмого марта»: еще 14 улиц Одессы получат новые названия

Одесса продолжает избавляться от коммунистических и российско-имперских названий в своей городской среде. На сайте мэрии стартовало электронное голосование по переименованию еще 14 улиц в Пересыпском и Хаджибейском районах города.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
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Новое электронное голосование по переименованию улиц города стартовало вчера, 16 ноября, и пройдет до 10 утра 7 декабря включительно.
Перечнень улиц, которые планируют переименовать:
Пересыпский район
- Восьмого березня 3-я Лінія вулиця на Гобеленова вулиця
- Восьмого березня 5-й провулок на Кодимський провулок
- Восьмого березня 7-й провулок на Бейтельсбахера провулок
- Восьмого березня 9-й провулок на Волтона провулок
- Молодогвардійська вулиця на Чайкова вулиця
- Нікітіна вулиця на Шполянська вулиця
- Салтикова-Щедріна вулиця на Пилипа Орлика вулиця
Хаджибейский район
- Москвіна провулок на Литаврівський провулок
- Спартаківська вулиця на Баронівська вулиця
- Спартаківський провулок на Пігрова провулок
- Желябова вулиця на Владислава Домбровського вулиця
- Сурикова 1-й провулок на Лірний провулок
- Сурикова 2-й провулок на Бандурний провулок
- Ціолковського вулиця на Йоганна Ансельма вулиця
Как проголосовать
Электронное обсуждение осуществляется через специальный электронный сервис «Общественное обсуждение» на вебпортале Одесского горсовета: citizen.omr.gov.ua
Для создания онлайн-кабинета на вебпортале нужно зарегистрироваться с использованием электронной проверки подлинности пользователя и электронной подписи.
Обсуждение проводится по каждому объекту топонимики отдельно путем выбора ответа «Да»/»Нет» в специальной форме.
Процесс обсуждения отображается в режиме реального времени для обеспечения прозрачности и доступности информации.