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В Одесі визначились із новими назвами ще 14 вулиць: список

В Одесі визначились із новими назвами ще 14 вулиць: список

Сьогодні, 7 грудня, в Одесі завершилося електронне голосування щодо перейменування 14 об’єктів топоніміки у двох районах міста. Усі запропоновані нові назви отримали підтримку одеситів.

Обговорення проходило на вебпорталі Одеської міської ради «Соціально активний громадянин» з 16 листопада по 7 грудня 2023 року.

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Усі пропозиції щодо перейменування одесити підтримали:

Пересипський район

  • Восьмого березня 3-я Лінія вулиця на Гобеленова вулиця
  • Восьмого березня 5-й перевулок на Кодимський перевулок
  • Восьмого березня 7-й перевулок на Бейтельсбахера провулок
  • Восьмого березня 9-й перевулок на Волтона перевулок
  • Молодогвардійська вулиця Чайкова вулиця
  • Нікітіна вулиця на Шполянська вулиця
  • Салтикова-Щедріна вулиця на Пилипа Орлика вулиця

Хаджибейський район

  • Москвина провулок на Литаврівський перевулок
  • Спартаківська вулиця на Баронівська вулиця
    Спартаківський перевулок на Пігрова провулок
  • Желябова вулиця на Владислава Домбровського вулиця
  • Сурікова 1-й перевулок на Лірний перевулок
  • Сурікова 2-й перевулок на Бандурний перевулок
  • Ціолковського вулиця на Йоганна Ансельма вулиця.

Нагадаємо, що в Одесі триває процес декомунізації та деколонізації назв вулиць. Так, історико-топонімічна комісія ухвалила рішення про перейменування вулиці Бочарова в Пересипському районі на честь Героя України В’ячеслава Бувалкіна.

Питання перейменування вулиць в Одесі викликало серед депутатів міськради дискусії на сесії 29 листопада. Частина депутатів не підтримала нових варіантів назв вулиць, запропонованих топонімічною комісією і за які вже віддали свої голоси мешканці Одеси під час онлайн-голосування. А депутат Василь Єремія взагалі запропонував оголосити мораторій на перейменування вулиць, доки триває війна.

Раніше одесити проголосували проти ідеї перейменування парку Горького та проспекту Гагаріна.

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