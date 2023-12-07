В Одесі визначились із новими назвами ще 14 вулиць: список

Сьогодні, 7 грудня, в Одесі завершилося електронне голосування щодо перейменування 14 об’єктів топоніміки у двох районах міста. Усі запропоновані нові назви отримали підтримку одеситів.
Обговорення проходило на вебпорталі Одеської міської ради «Соціально активний громадянин» з 16 листопада по 7 грудня 2023 року.
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Усі пропозиції щодо перейменування одесити підтримали:
Пересипський район
- Восьмого березня 3-я Лінія вулиця на Гобеленова вулиця
- Восьмого березня 5-й перевулок на Кодимський перевулок
- Восьмого березня 7-й перевулок на Бейтельсбахера провулок
- Восьмого березня 9-й перевулок на Волтона перевулок
- Молодогвардійська вулиця Чайкова вулиця
- Нікітіна вулиця на Шполянська вулиця
- Салтикова-Щедріна вулиця на Пилипа Орлика вулиця
Хаджибейський район
- Москвина провулок на Литаврівський перевулок
- Спартаківська вулиця на Баронівська вулиця
Спартаківський перевулок на Пігрова провулок
- Желябова вулиця на Владислава Домбровського вулиця
- Сурікова 1-й перевулок на Лірний перевулок
- Сурікова 2-й перевулок на Бандурний перевулок
- Ціолковського вулиця на Йоганна Ансельма вулиця.
Нагадаємо, що в Одесі триває процес декомунізації та деколонізації назв вулиць. Так, історико-топонімічна комісія ухвалила рішення про перейменування вулиці Бочарова в Пересипському районі на честь Героя України В’ячеслава Бувалкіна.
Питання перейменування вулиць в Одесі викликало серед депутатів міськради дискусії на сесії 29 листопада. Частина депутатів не підтримала нових варіантів назв вулиць, запропонованих топонімічною комісією і за які вже віддали свої голоси мешканці Одеси під час онлайн-голосування. А депутат Василь Єремія взагалі запропонував оголосити мораторій на перейменування вулиць, доки триває війна.
Раніше одесити проголосували проти ідеї перейменування парку Горького та проспекту Гагаріна.