В Одесі визначились із новими назвами ще 14 вулиць: список

Обговорення проходило на вебпорталі Одеської міської ради «Соціально активний громадянин» з 16 листопада по 7 грудня 2023 року.

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Усі пропозиції щодо перейменування одесити підтримали:

Пересипський район

Восьмого березня 3-я Лінія вулиця на Гобеленова вулиця

Восьмого березня 5-й перевулок на Кодимський перевулок

Восьмого березня 7-й перевулок на Бейтельсбахера провулок

Восьмого березня 9-й перевулок на Волтона перевулок

Молодогвардійська вулиця Чайкова вулиця

Нікітіна вулиця на Шполянська вулиця

Салтикова-Щедріна вулиця на Пилипа Орлика вулиця

Хаджибейський район

Москвина провулок на Литаврівський перевулок

Спартаківська вулиця на Баронівська вулиця

Спартаківський перевулок на Пігрова провулок

Спартаківський перевулок на Пігрова провулок Желябова вулиця на Владислава Домбровського вулиця

Сурікова 1-й перевулок на Лірний перевулок

Сурікова 2-й перевулок на Бандурний перевулок

Ціолковського вулиця на Йоганна Ансельма вулиця.

Нагадаємо, що в Одесі триває процес декомунізації та деколонізації назв вулиць. Так, історико-топонімічна комісія ухвалила рішення про перейменування вулиці Бочарова в Пересипському районі на честь Героя України В’ячеслава Бувалкіна.

Питання перейменування вулиць в Одесі викликало серед депутатів міськради дискусії на сесії 29 листопада. Частина депутатів не підтримала нових варіантів назв вулиць, запропонованих топонімічною комісією і за які вже віддали свої голоси мешканці Одеси під час онлайн-голосування. А депутат Василь Єремія взагалі запропонував оголосити мораторій на перейменування вулиць, доки триває війна.

Раніше одесити проголосували проти ідеї перейменування парку Горького та проспекту Гагаріна.