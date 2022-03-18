Энергетики и газовщики Одесской области сделали важное заявление для населения

ООО «Одеская областная енергопоставляющая компаніи», АО «ДТЭК ОДЕССКИЕ ЕЛЕКТРОСЕТИ» и ООО «ОДЕСАГАЗ -ПОСТАЧАННЯ» обратились к предприятиям и жителям Одессы и Одесской области.
Шановні споживачі комунальних послуг міста Одеси та Одеської області!
Ми з розумінням ставимось до труднощів, які зараз виникають в кожній сім’ї.
Ворог намагається нас знеструмити у прямому та переносному сенсі. Ми вже бачимо, як російські окупанти завдають цілеспрямовані удари по комунальній інфраструктурі, по об’єктам, що підтримують нормальне життя наших співвітчизників. Ми бачимо, як у населених пунктах в зоні бойових дій гинуть люди і не тільки від зброї, але від нестачі тепла, світла, газу, води.
В цей надскладний для України час, попри всі перепони, ми забезпечуємо стабільне електро-, газо-, тепло- та водопостачання нашого краю. Ми надаємо допомогу сусіднім регіонам, яким зараз набагато важче.
При цьому, для забезпечення нашої сталої роботи вкрай важливо своєчасно розраховуватись за отримані комунальні послуги. Ми віримо в вашу свідому позицію і готовність вчасно розраховуватись за комунальні послуги, що є основою нашої працездатності.
І ми дякуємо тим з вас, хто вже розрахувався за надані послуги.
Кожен сплачений рахунок – це наш спротив ворогам, це наш внесок в підтримку цивілізованого життя, символів свободи та єдності українців!
Шановні співвітчизники, просимо розрахуватись за надані комунальні послуги та зробити свій внесок в сталу роботу економіки України задля перемоги над ворогом.
Клієнтам ТОВ «ООЕК»:
Дізнатись інформацію щодо нарахувань, отримати електронний рахунок та провести оплату можна за доступними сервісами:
- особистий кабінет для побутових споживачів за посиланням https://ooek.od.ua/user/?next=/profile/;
- мобільний додаток https://play.google.com/store/apps/details?id=com.embarcadero.OOEK;
- чат боти в месенджерах — Viber viber://pa?chatURI=ooek_bot та Telegram https://t.me/OOEK_bot;
Сторінка для оплати онлайн https://ooek.od.ua/pay/
Клієнтам АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»:
Дізнатись інформацію про обсяги споживання та суму до сплати, в тому числі за розподіл електричної енергії (для клієнтів за вільними цінами), реактивну електроенергію, можна за доступними сервісами:
- сайт https://www.dtek-oem.com.ua/,
- особистий кабінет https://www.dtek-oem.com.ua/profile/login/;
- офіційна сторінка в Facebook https://www.facebook.com/dtekoem/ ,
- електронна пошта Кол-центру call-center@oblenergo.odessa.ua
- окрема лінія для юридичних клієнтів в кол-центрі (066) 750-90-90
Клієнтам ТОВ «ОДЕСАГАЗ -ПОСТАЧАННЯ»:
Отримати інформацію щодо нарахувань, електронний рахунок та сплатити за спожитий природний газ можна за доступними сервісами:
- в Особистому кабінеті для побутових Cпоживачів на сайті ТОВ «Одесагаз-ПОСТАЧАННЯ» — www.gazpostach.od.ua;
- у чат-ботах Viber та Telegram (Viber – www.gazpostach.od.ua/support/ або Телеграм – www.gazpostach.od.ua/tsupport/);
- Контакт- центр: (0 800) 20-10-04; (093) 170-36-66.
Якщо у вас немає змоги передати показники лічильника газу Оператору ГРМ – АТ «Одесагаз», сплачуйте за фактично спожитий вами газ на нашому сайті www.gazpostach.od.ua – кнопка «Оплата послуг» чи через доступні вам платіжні онлайн-сервіси — MTB BANK, Приват24, Portmone, тощо.
Сподіваємось на вашу підтримку, розуміння та віримо у НАШУ СПІЛЬНУ ПЕРЕМОГУ!
Бережіть себе і Україну!
З повагою, керівництво ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ».