Энергетики и газовщики Одесской области сделали важное заявление для населения

Шановні споживачі комунальних послуг міста Одеси та Одеської області!

Ми з розумінням ставимось до труднощів, які зараз виникають в кожній сім’ї.

Ворог намагається нас знеструмити у прямому та переносному сенсі. Ми вже бачимо, як російські окупанти завдають цілеспрямовані удари по комунальній інфраструктурі, по об’єктам, що підтримують нормальне життя наших співвітчизників. Ми бачимо, як у населених пунктах в зоні бойових дій гинуть люди і не тільки від зброї, але від нестачі тепла, світла, газу, води.

В цей надскладний для України час, попри всі перепони, ми забезпечуємо стабільне електро-, газо-, тепло- та водопостачання нашого краю. Ми надаємо допомогу сусіднім регіонам, яким зараз набагато важче.

При цьому, для забезпечення нашої сталої роботи вкрай важливо своєчасно розраховуватись за отримані комунальні послуги. Ми віримо в вашу свідому позицію і готовність вчасно розраховуватись за комунальні послуги, що є основою нашої працездатності.

І ми дякуємо тим з вас, хто вже розрахувався за надані послуги.

Кожен сплачений рахунок – це наш спротив ворогам, це наш внесок в підтримку цивілізованого життя, символів свободи та єдності українців!

Шановні співвітчизники, просимо розрахуватись за надані комунальні послуги та зробити свій внесок в сталу роботу економіки України задля перемоги над ворогом.

Клієнтам ТОВ «ООЕК»:

Дізнатись інформацію щодо нарахувань, отримати електронний рахунок та провести оплату можна за доступними сервісами:

особистий кабінет для побутових споживачів за посиланням https://ooek.od.ua/user/?next=/profile/;

мобільний додаток https://play.google.com/store/apps/details?id=com.embarcadero.OOEK;

чат боти в месенджерах — Viber viber://pa?chatURI=ooek_bot та Telegram https://t.me/OOEK_bot;

Сторінка для оплати онлайн https://ooek.od.ua/pay/

Клієнтам АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»:

Дізнатись інформацію про обсяги споживання та суму до сплати, в тому числі за розподіл електричної енергії (для клієнтів за вільними цінами), реактивну електроенергію, можна за доступними сервісами:

сайт https://www.dtek-oem.com.ua/,

особистий кабінет https://www.dtek-oem.com.ua/profile/login/;

офіційна сторінка в Facebook https://www.facebook.com/dtekoem/ ,

електронна пошта Кол-центру call-center@oblenergo.odessa.ua

окрема лінія для юридичних клієнтів в кол-центрі (066) 750-90-90

Клієнтам ТОВ «ОДЕСАГАЗ -ПОСТАЧАННЯ»:

Отримати інформацію щодо нарахувань, електронний рахунок та сплатити за спожитий природний газ можна за доступними сервісами:

в Особистому кабінеті для побутових Cпоживачів на сайті ТОВ «Одесагаз-ПОСТАЧАННЯ» — www.gazpostach.od.ua;

у чат-ботах Viber та Telegram (Viber – www.gazpostach.od.ua/support/ або Телеграм – www.gazpostach.od.ua/tsupport/);

Контакт- центр: (0 800) 20-10-04; (093) 170-36-66.

Якщо у вас немає змоги передати показники лічильника газу Оператору ГРМ – АТ «Одесагаз», сплачуйте за фактично спожитий вами газ на нашому сайті www.gazpostach.od.ua – кнопка «Оплата послуг» чи через доступні вам платіжні онлайн-сервіси — MTB BANK, Приват24, Portmone, тощо.

Сподіваємось на вашу підтримку, розуміння та віримо у НАШУ СПІЛЬНУ ПЕРЕМОГУ!

Бережіть себе і Україну!

З повагою, керівництво ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ».