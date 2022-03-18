Новости Одессы и Одесской области

Энергетики и газовщики Одесской области сделали важное заявление для населения

Энергетики и газовщики Одесской области сделали важное заявление для населения

ООО «Одеская областная енергопоставляющая компаніи», АО «ДТЭК ОДЕССКИЕ ЕЛЕКТРОСЕТИ» и ООО «ОДЕСАГАЗ -ПОСТАЧАННЯ» обратились к предприятиям и жителям Одессы и Одесской области.

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Шановні споживачі комунальних послуг міста Одеси та Одеської області!

Ми з розумінням ставимось до труднощів, які зараз виникають в кожній сім’ї.

Ворог намагається нас знеструмити у прямому та переносному сенсі. Ми вже бачимо, як російські окупанти завдають цілеспрямовані удари по комунальній інфраструктурі, по об’єктам, що підтримують нормальне життя наших співвітчизників. Ми бачимо, як у населених пунктах в зоні бойових дій гинуть люди і не тільки від зброї, але від нестачі тепла, світла, газу, води.

В цей надскладний для України час, попри всі перепони, ми забезпечуємо стабільне електро-, газо-, тепло- та водопостачання нашого краю. Ми надаємо допомогу сусіднім регіонам, яким зараз набагато важче.
При цьому, для забезпечення нашої сталої роботи вкрай важливо своєчасно розраховуватись за отримані комунальні послуги. Ми віримо в вашу свідому позицію і готовність вчасно розраховуватись за комунальні послуги, що є основою нашої працездатності.

І ми дякуємо тим з вас, хто вже розрахувався за надані послуги.

Кожен сплачений рахунок – це наш спротив ворогам, це наш внесок в підтримку цивілізованого життя, символів свободи та єдності українців!

Шановні співвітчизники, просимо розрахуватись за надані комунальні послуги та зробити свій внесок в сталу роботу економіки України задля перемоги над ворогом.

Клієнтам ТОВ «ООЕК»:

Дізнатись інформацію щодо нарахувань, отримати електронний рахунок та провести оплату можна за доступними сервісами:

Сторінка для оплати онлайн https://ooek.od.ua/pay/

Клієнтам АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»:

Дізнатись інформацію про обсяги споживання та суму до сплати, в тому числі за розподіл електричної енергії (для клієнтів за вільними цінами), реактивну електроенергію, можна за доступними сервісами:

Клієнтам ТОВ «ОДЕСАГАЗ -ПОСТАЧАННЯ»:

Отримати інформацію щодо нарахувань, електронний рахунок та сплатити за спожитий природний газ можна за доступними сервісами:

Якщо у вас немає змоги передати показники лічильника газу Оператору ГРМ – АТ «Одесагаз», сплачуйте за фактично спожитий вами газ на нашому сайті www.gazpostach.od.ua – кнопка «Оплата послуг» чи через доступні вам платіжні онлайн-сервіси — MTB BANK, Приват24, Portmone, тощо.

Сподіваємось на вашу підтримку, розуміння та віримо у НАШУ СПІЛЬНУ ПЕРЕМОГУ!
Бережіть себе і Україну!

З повагою, керівництво ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ».

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