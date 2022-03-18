ВСУ сбили над Одесской областью крылатую ракету и показали уничтоженный беспилотник

Силами противовоздушной обороны утром 18 марта 2022 года была сбита крылатая ракета российских агрессоров, выпущенная с корабля.

Об этом сообщило оперативное командования «Юг».

— Украинские зенитчики сбили в небе над Одесской областью крылатую ракету морского базирования. Это произошло в 5 часов утра. Слава защитникам неба Украины! – сказано в сообщении.

Напомним, что вчера силами украинской ПВО в Одесской области был сбит беспилотный самолет противника «Орлан-10». Сегодня были опубликованы снимки уничтоженного вражеского летательного аппарата.