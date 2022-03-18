За необоснованное повышение цен в Украине будут наказывать

«Что касается информации о существенном (в разы) экономически не мотивированном повышении цен на услуги по проживанию, транспортировке и некоторым товарам отдельными дельцами в разных регионах Украины, которые пытаются получить сверхприбыли на горе сограждан, считаю, что такое поведение является достаточным основанием для изъятия средств такой деятельности на пользу украинской армии в соответствии с законами военного времени. Это точно не бизнес. Это мародерство»,