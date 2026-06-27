Ключевые моменты:

Накануне одесситы забили тревогу, заметив подозрительную утечку загрязненной воды из-под бетонной плиты со стороны яхт-клуба в районе каменной насыпи.

На момент прибытия инспекторов морская вода была прозрачной и без посторонних запахов, однако на камнях зафиксировали странный налет белого цвета.

Измерения отобранных проб показали, что никаких превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в море нет.

Что обнаружили инспекторы на побережье

Как сообщили в Государственной экоинспекции Юго-Западного округа, после официальных обращений граждан государственные инспекторы выехали на указанную локацию для оценки экологической ситуации. Эксперты детально изучили место вероятного сброса нечистот.

Хотя на момент проверки видимых признаков слива стоков зафиксировано не было, белый налет на каменных выступах заставил специалистов провести полный комплекс лабораторных исследований. Для этого были отобраны образцы воды вблизи пляжа «Черноморка» и яхт-клуба «Совиньон».

«Результаты инструментально-лабораторных измерений показали, что превышений ПДК загрязняющих веществ в отобранных пробах не обнаружено», — успокоили общественность в ведомстве.

Экологи подчеркивают, что бдительность местных жителей играет ключевую роль в предотвращении экологических катастроф. Оперативные сигналы позволяют вовремя выявлять и пресекать незаконные сбросы вредных веществ в водоемы региона.

Правоохранители и инспекторы призывают жителей Одесской области и в дальнейшем незамедлительно сообщать обо всех подозрительных источниках сливов, появлении пятен, изменении цвета воды или резком специфическом запахе на побережье.

Напомним, пляж Черноморка не входит в список официально разрешенных для отдыха.

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