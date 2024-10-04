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Эксперимент завершился удачно: одесские аграрии вырастили свой порох

Эксперимент завершился удачно: одесские аграрии вырастили свой порох

На юге Одесской области успешно завершился аграрный эксперимент по выращиванию хлопка на нужды военной промышленности. Впервые на украинских землях удалось вырастить эту культуру, которая имеет значительный потенциал для изготовления нитроцеллюлозы — основы для пороха. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Напомним, в марте 2024 года в Одесской области начался эксперимент по выращиванию хлопчатника. Тогда девять аграрных предприятий засеяли почти 120 кг семян хлопчатника на тестовых участках площадью от 0,2 до 0,5 га суммарной площадью около 5 га.

А уже в августе, руководитель одного из фермерских хозяйств, участвующих в проекте, поделился положительными наблюдениями. На экспериментальном участке площадью 0,2 га, где применяется капельное орошение, растения достигли высоты 50 см.

хлопок

Сейчас, несмотря на непростые климатические условия юга Одесской области, эксперимент оказался успешным: растения взошли, зацвели и уже сформировали первые коробочки хлопка. Большая часть из них уже раскрылось, что свидетельствует о готовности урожая к сбору. Это подчеркивает возможность использования местного хлопка для создания качественного сырья, необходимого для оборонной промышленности.

Этот проект не только открывает новые горизонты для аграрной отрасли, но и может стать важным элементом поддержки украинской армии в условиях войны. Использование длинноволокнистого хлопка для производства пороха может уменьшить зависимость от импорта стратегического сырья и укрепить обороноспособность страны.

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