Эксперимент завершился удачно: одесские аграрии вырастили свой порох

Напомним, в марте 2024 года в Одесской области начался эксперимент по выращиванию хлопчатника. Тогда девять аграрных предприятий засеяли почти 120 кг семян хлопчатника на тестовых участках площадью от 0,2 до 0,5 га суммарной площадью около 5 га.

А уже в августе, руководитель одного из фермерских хозяйств, участвующих в проекте, поделился положительными наблюдениями. На экспериментальном участке площадью 0,2 га, где применяется капельное орошение, растения достигли высоты 50 см.

Сейчас, несмотря на непростые климатические условия юга Одесской области, эксперимент оказался успешным: растения взошли, зацвели и уже сформировали первые коробочки хлопка. Большая часть из них уже раскрылось, что свидетельствует о готовности урожая к сбору. Это подчеркивает возможность использования местного хлопка для создания качественного сырья, необходимого для оборонной промышленности.

Этот проект не только открывает новые горизонты для аграрной отрасли, но и может стать важным элементом поддержки украинской армии в условиях войны. Использование длинноволокнистого хлопка для производства пороха может уменьшить зависимость от импорта стратегического сырья и укрепить обороноспособность страны.

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