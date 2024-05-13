Новости Одессы и Одесской области

В Одесском регионе засеяли первые экспериментальные поля стратегической культуры

В Одесском регионе засеяли первые экспериментальные поля стратегической культуры

В Одесской области проводят аграрный эксперимент по выращиванию хлопчатника. Сейчас ученые засеяли только тестовые поля и уже осенью планируют получить урожаи. Эта культура не только экономически выгодна для аграриев, но также может укрепить обороноспособность нашей страны.

Об этом сообщает департамент аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОГА.

Специалисты Украинского института экспертизы сортов растений (УИЭСР) засеяли поля с пятью экспериментальными сортами хлопчатника.

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Украинские селекционеры уверены, что наряду с выращиванием традиционных культур на юге Украины складываются максимально благоприятные почвенно-климатические условия для выращивания хлопчатника. Особенно, в районах, страдающих от стремительного изменения климатических условий, приводящих к засухе.

В департаменте отметили, что хлопчатник — это культура с практически безотходным производством: из нее получают волокно (до 40%) и семена (60%), из которого изготавливают техническое масло, жмых для животноводства, а створки коробочек используют, как биотопливо.

Кроме того, отходы хлопчатника являются стратегическим сырьем для производства пороха, который необходим для обороны Украины.

В Одесской области около 10 предприятий изъявили желание засеять небольшие экспериментальные поля, чтобы определить, насколько эту культуру выгодно выращивать в степной зоне и какой экономический потенциал она будет иметь.

Сейчас оборонный сектор нуждается в 10 тыс. тонн хлопковой целлюлозы. Чтобы получить этот объем сырья необходимо иметь площадь посевов около 30 тыс. гектаров.

По результатам исследований Института климатически ориентированного сельского хозяйства НААН, урожайность хлопчатника на суше — 1,8 т/га, а на орошаемых землях — 2,7 т/га.

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