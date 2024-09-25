Пострадавший от российского дрона волонтер собирает средства на РЭБ: как помочь

Об Александре Прокопьеве «Одесская жизнь» рассказывала летом в публикации «Как работают телеграм-каналы оповещения о тревоге и кто за ними стоит?»

Помимо ведения Телеграм-канала, оповещающего о тревогах, Александр активно помогает херсонцам, и на днях на него пытались скинуть дрон. Сейчас молодой человек находится в больнице, но продолжает собирать средства на РЭБ, ведь ситуации, когда волонтеры становятся «мишенями» для вражеских дронов-камикадзе, к сожалению, в Херсоне уже «норма».

«Я начинаю сбор на РЭБ для нашей команды волонтеров. Недавно, как многие из вас видели, я пострадал от вражеских дронов, убивающих людей. Мне не нужны средства на лечение или еще что-то. Я знал, что я могу погибнуть, но это моя жизнь. Я живу этим. Главное, что благодаря нам с вами у ребят есть продукты питания и не только. Благодарю Вас.

Из-за очень большого количества атак дронов камикадзе мы вынуждены для себя приобрести РЕБ. Это наша жизнь. Я очень хочу жить и вместе с вами увидеть нашу победу»,

– написал в своем Телеграм-канале волонтер.

Он также добавил, что цель – собрать 85 тысяч гривен на РЭБ. Все остальное, отмечает Александр, он когда-нибудь попробует закрыть сам.

Куда перечислять средства: