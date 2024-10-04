Новини Одеси та Одеської області

Експеримент завершився вдало: одеські аграрії виростили свій порох

Експеримент завершився вдало: одеські аграрії виростили свій порох

На півдні Одеської області успішно завершився аграрний експеримент із вирощування бавовни на потреби військової промисловості. Вперше на українських землях вдалося виростити цю культуру, яка має значний потенціал для виготовлення нітроцелюлози — основи для пороху. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Нагадаємо, у березні 2024 року на Одещині розпочався експеримент з вирощування бавовнику. Тоді дев’ять аграрних підприємств засіяли майже 120 кг насіння бавовнику на тестових ділянках площею від 0,2 до 0,5 га сумарною площею близько 5 га.

А вже у серпні, керівник одного з фермерських господарств, що беруть участь у проекті, поділився позитивними спостереженнями. На експериментальній ділянці площею 0,2 га, де застосовується крапельне зрошення, рослини досягли висоти 50 см.

бавовна

Наразі, попри непрості кліматичні умови півдня Одещини, експеримент виявився успішним: рослини зійшли, зацвіли і вже сформували перші коробочки бавовни. Більша частина з них уже розкрилося, що свідчить про готовність врожаю до збору. Це підкреслює можливість використання місцевої бавовни для створення якісної сировини, необхідної для оборонної промисловості.

Цей проєкт не лише відкриває нові горизонти для аграрної галузі, а й може стати важливим елементом підтримки української армії в умовах війни. Використання довговолокнистої бавовни для виробництва пороху може зменшити залежність від імпорту стратегічної сировини та зміцнити обороноздатність країни.

Читайте також:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
  • Волонтер, який постраждав від російського дрону, збирає кошти на РЕБ: як допомогти
    Волонтер, який постраждав від російського дрону, збирає кошти на РЕБ: як допомогти

    Голова громадської організації «Сила товариства Одеса» та власник однойменного телеграм-каналу, волонтер Олександр Прокоп’єв, про який уже писало «Одеське життя», розпочинає збір на засіб боротьби з ворожими безпілотниками (РЕБ).

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Дрони від одеських інженерів: що виробляють та чи допомагає держава (відео)
    Дрони від одеських інженерів: що виробляють та чи допомагає держава (відео)

    FPV-дрони, РЕБ-системи та новітній дирижабль — все це збирають одеські розробники для військових цілей. Компанія «Українські авіаційно-космічні технології» виробляє по 50 тисяч безпілотників на місяць. У разі потреби ця кількість може збільшитися вдвічі. Про те, з якими викликами стикаються техніки, чи підтримує держава та як розробки реально можуть допомогти на фронті, «Одеське життя» дізнавалося у керівника компанії. Однак справжнє його ім’я ми не публікуємо заради безпеки.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Війна дронів в Україні: як РЕБ стали новим ППО і які завдання вони вирішують
    Війна дронів в Україні: як РЕБ стали новим ППО і які завдання вони вирішують

    Війна класичного вигляду в Україні досить швидко перетекла у війну дронів. Ці відносно дешеві пристрої вирішують одразу кілька завдань. Для боротьби з дронами обов’язковими стали пристрої РЕБ. До Дня фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України, «Одеське життя» дізнавалася, що таке РЕБ, чи можна їх виготовляти в домашніх умовах, і чи завжди вони ефективні.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Завдяки тепловізійному прицілу HikMicro Thunder Pro TE19: Бачимо ніч як день!
    Завдяки тепловізійному прицілу HikMicro Thunder Pro TE19: Бачимо ніч як день!

    Тепловізійний приціл HikMicro Thunder Pro TE19 – це передовий прилад, який поєднує в собі передові технології тепловізії з високою якістю зображення і надійністю в будь-яких умовах. Він створений для задоволення потреб навіть найвимогливіших користувачів у сфері спостереження та нічного бачення.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Бронежилет чи плитоноска – в чому різниця?
    Бронежилет чи плитоноска – в чому різниця?

    Бронежилет це засіб індивідуального захисту і в розрізі порівняння з плитоноскою є поняттям більш обширним. Плитоноска або англ. Plate Carrier (простіша назва – чохол для бронепластин) по суті є полегшеним бронежилетом. Але якщо взяти до уваги часто застосоване розуміння характеристик цих понять, то бронежилетом вважається виріб збільшеної площі захисту з наявними м’якими балістичними пакетами (протиуламковими вставками), а плитоноска ще кожух для встановлення двох бронепластин.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk