Експеримент завершився вдало: одеські аграрії виростили свій порох

Нагадаємо, у березні 2024 року на Одещині розпочався експеримент з вирощування бавовнику. Тоді дев’ять аграрних підприємств засіяли майже 120 кг насіння бавовнику на тестових ділянках площею від 0,2 до 0,5 га сумарною площею близько 5 га.

А вже у серпні, керівник одного з фермерських господарств, що беруть участь у проекті, поділився позитивними спостереженнями. На експериментальній ділянці площею 0,2 га, де застосовується крапельне зрошення, рослини досягли висоти 50 см.

Наразі, попри непрості кліматичні умови півдня Одещини, експеримент виявився успішним: рослини зійшли, зацвіли і вже сформували перші коробочки бавовни. Більша частина з них уже розкрилося, що свідчить про готовність врожаю до збору. Це підкреслює можливість використання місцевої бавовни для створення якісної сировини, необхідної для оборонної промисловості.

Цей проєкт не лише відкриває нові горизонти для аграрної галузі, а й може стати важливим елементом підтримки української армії в умовах війни. Використання довговолокнистої бавовни для виробництва пороху може зменшити залежність від імпорту стратегічної сировини та зміцнити обороноздатність країни.

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