Двое одесситов погибли во время выполнения боевого задания

Защищая украинскую землю от вражеского нашествия, на фронте погибли двое военных из Одессы — Владимир Злобарь и Александр Симоненков.
Об этом сообщили на странице 126-й отдельной бригады территориальной обороны г. Одессы.
В сообщении говорится, что оба бойца, защищая родную землю, погибли во время выполнения боевого задания.
Верные военной присяге, погибли наши собратья — солдат Злобарь Владимир и солдат Симоненков Александр, —
написали на странице 126-й отдельной бригады теробороны.
Ежедневно Одесская область провожает в последний путь лучших сыновей Украины. Они положили жизнь за независимость и свободу нашей страны.
Их именами называют улицы, чтобы увековечить в памяти земляков их имена.
В учебных заведениях, где они учились, открывают мемориальные доски, чтобы молодое поколение имело пример для примера.
В их честь устанавливают именные стипендии, потому что они достойны того, чтобы быть примером для молодежи.
Чествуя погибших воинов, украинцы создают петиции для присвоения почетного звания «Герой Украины», но посмертно.
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