Новости Одессы и Одесской области

Двое одесситов погибли во время выполнения боевого задания

Двое одесситов погибли во время выполнения боевого задания

Защищая украинскую землю от вражеского нашествия, на фронте погибли двое военных из Одессы — Владимир Злобарь и Александр Симоненков.

Об этом сообщили на странице 126-й отдельной бригады территориальной обороны г. Одессы.

В сообщении говорится, что оба бойца, защищая родную землю, погибли во время выполнения боевого задания.

Володимир Злобарь і Олександр Симоненков

Верные военной присяге, погибли наши собратья — солдат Злобарь Владимир и солдат Симоненков Александр, —

написали на странице 126-й отдельной бригады теробороны.

Ежедневно Одесская область провожает в последний путь лучших сыновей Украины. Они положили жизнь за независимость и свободу нашей страны.

Их именами называют улицы, чтобы увековечить в памяти земляков их имена.

В учебных заведениях, где они учились, открывают мемориальные доски, чтобы молодое поколение имело пример для примера.

В их честь устанавливают именные стипендии, потому что они достойны того, чтобы быть примером для молодежи.

Чествуя погибших воинов, украинцы создают петиции для присвоения почетного звания «Герой Украины», но посмертно.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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