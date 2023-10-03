Двое одесситов погибли во время выполнения боевого задания

Защищая украинскую землю от вражеского нашествия, на фронте погибли двое военных из Одессы — Владимир Злобарь и Александр Симоненков.

Об этом сообщили на странице 126-й отдельной бригады территориальной обороны г. Одессы.

В сообщении говорится, что оба бойца, защищая родную землю, погибли во время выполнения боевого задания.

Верные военной присяге, погибли наши собратья — солдат Злобарь Владимир и солдат Симоненков Александр, —

написали на странице 126-й отдельной бригады теробороны.

Ежедневно Одесская область провожает в последний путь лучших сыновей Украины. Они положили жизнь за независимость и свободу нашей страны.

Их именами называют улицы, чтобы увековечить в памяти земляков их имена.

В учебных заведениях, где они учились, открывают мемориальные доски, чтобы молодое поколение имело пример для примера.

В их честь устанавливают именные стипендии, потому что они достойны того, чтобы быть примером для молодежи.

Чествуя погибших воинов, украинцы создают петиции для присвоения почетного звания «Герой Украины», но посмертно.

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