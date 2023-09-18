Двум погибшим одесситам открыли памятные доски в заведениях, где они учились (фото)

В память о погибших на войне выпускниках два учебных заведения Одессы открыли мемориальные доски — в честь погибших старшего лейтенанта Александра Павловского и военного Игоря Дубинина.

В честь Игоря Дубинина открыли памятную доску на фасаде Одесского лицея №44. В нем погибший воин учился с 1993 по 2002 год. Об этом сообщил глава сектора Минветеранов в Одесской области Николай Сторожук.

Игорь Дубинин служил в 81-й отдельной аэромобильной бригаде стрелком-помощником гранатометчика.

Он погиб 3 декабря 2022 вблизи Белогоровки Луганской области. Ему было 36 лет.

Игорь Дубинин был и останется в нашей памяти – Патриотом, Воином, Гражданином, Защитником Украины. Дорогие дочери Полина и Елизавета — Ваш отец Герой, он и сегодня находится в Небесном воинстве и наблюдает за вашими успехами и оберегает вас.

написал Николай Сторожук.

Также он обратился к ученикам лицея и попросил быть достойным своего героя-земляка и всегда помнить, какой ценой нам достается Победа над русскими оккупантами.

В честь старшего лейтенанта Александра Павловского открыли мемориальную доску в холле главного корпуса Государственного университета интеллектуальных технологий и связи (бывшая Академия связи), сообщает «Думская».

По словам Виталия Гилевича, руководителя Службы попечительства 126-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, Александр Павловский отправился на фронт после начала полномасштабного вторжения россии.

Погибший воин до российского вторжения имел собственный бизнес по производству мебели. Но война внесла свои коррективы. Мужчина не смог оставаться в стороне, поэтому оставил свой бизнес и ушел на фронт добровольцем.

Поьратимы говорят, что Александр был очень крутым командиром, занимался подчиненными и жил своим делом, —

– рассказал Виталий Гилевич.

Одессит погиб 20 апреля 2023 во время выполнения боевого задания в Херсонской области.

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