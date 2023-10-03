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Двоє одеситів загинули під час виконання бойового завдання

Двоє одеситів загинули під час виконання бойового завдання

Захищаючи українську землі від ворожої навали, на фронті загинули двоє військових з Одеси — Володимир Злобарь та Олександр Симоненков. 

Про це повідомили на сторінці 126-ї окремої бригади територіальної оборони м. Одеси.

У повідомленні йдеться, що обидва бійці, захищаючи рідну землю, загинули під час виконання бойового завдання.

Володимир Злобарь і Олександр Симоненков

Вірні військовій присязі, загинули наші побратими солдат Злобарь Володимир й солдат Симоненков Олександр, –

написали на сторінці 126-ї окремої бригади тероборони.

Чи не щодня Одещина проводжає в останню путь кращих синів України. Вони поклали життя за незалежність і волю нашої Батьківщини.

Їхніми іменами називають вулиці, щоб увіковічити в пам’яті земляків їхні імена.

В навчальних закладах, де вони вчилися, відкривають меморіальні дошки, аби молоде покоління мало взірець для прикладу.

На їхню честь започатковують стипендії, бо вони гідні того, щоб бути прикладом для молоді.

Вшановуючи загиблих воїнів, українці створюють петиції задля присвоєння почесного звання “Герой України”, але посмертно.

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