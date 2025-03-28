Об этом сообщили в Главном управлении полиции Одесской области.

Восемь правоохранителей погибли 18 ноября прошлого года во время ракетной атаки врага по центру Одессы, еще один полицейский получил смертельные ранения во время атаки по городу 30 апреля того же года.

Государственными наградами были отмечены:

подполковник полиции Вадим Ковальский,

капитан полиции Вадим Джмиль ,

капитан полиции Вадим Зезюлин,

капитан полиции Николай Лымарь,

старший лейтенант полиции Виктория Мещерякова,

старший лейтенант полиции Станислав Пащенко,

старший лейтенант полиции Игорь Целый,

старший сержант полиции Михаил Потемкин,

лейтенант полиции Владислав Угля.

Обращаясь к родителям полицейских Иван Жук отметил: «Вы воспитали настоящих Героев, которые самоотверженно защищали людей и государство, отстаивали справедливость, боролись с преступностью и ежедневно рисковали жизнью. Ничто не утолит боль их потери. Мы разделяем вашу скорбь и делаем все возможное, чтобы вы чувствовали нашу поддержку».

Напомним, днем 18 ноября 2024 года в Одессе прозвучал мощный взрыв. Россияне атаковали Одессу баллистической ракетой «Искандер-М». Ее удалось сбить силам противовоздушной обороны, но ракета упала в центре города.

В результате атаки на месте погибли 10 человек: 7 полицейских, один медик и двое гражданских людей. Пострадали 55 человек, из них трое – в крайне тяжелом состоянии, у двоих оторваны конечности.

20 ноября в больнице скончался еще один пострадавший, таким образом количество погибших увеличилось до 11.

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