Навсегда в строю: в Одессе простились с полицейскими, убитыми 18 ноября ракетой россиян (фото)

В полиции назвали имена погибших. Это:

следователь, подполковник полиции Вадим Ковальский, 47 лет; следователь, капитан полиции Вадим Джмиль, 28 лет; следователь, капитан полиции Николай Лымарь, 32 года; следователь, старший лейтенант полиции Станислав Пащенко, 25 лет; следователь, старший лейтенант полиции Игорь Целый, 26 лет; следователь, старший лейтенант полиции Виктория Мещерякова, 38 лет; полицейский взвода конвойной службы, старший сержант полиции Михаил Потемкин, 32 года.

В последний путь офицеров полиции провели родные, друзья, коллеги, ветераны органов внутренних дел и местные жители. В церемонии прощания приняли участие заместитель председателя Национальной полиции Украины Сергей Кобец и первый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Сергей Пантелеев.

После церемонии захоронения стало известно о смерти в больнице еще одного следователя, тяжело раненого во время вражеской атаки – капитана полиции Вадима Зезюлина. Ему было 36 лет.

«Высокого уважения заслуживает самоотверженность полицейских, которые ежедневно рискуют своей жизнью, защищая общество. Наша обязанность – помнить о каждом, кто ушел в небесный строй, поддерживать их семьи… Навсегда у нас в памяти. Навсегда в строю», – говорится в сообщении.

Напомним, около полудня понедельника, 18 ноября, в Одессе прозвучал мощный взрыв. До этого была объявлена тревога, сообщалось о вылете баллистики с территории временно оккупированного Крыма.

Позже стало известно, что россияне атаковали Одессу баллистической ракетой «Искандер-М». Ее удалось сбить силам противовоздушной обороны, но ракета упала в Приморском районе города.

В результате атаки погибли 10 человек: 7 полицейских, один медик и двое гражданских людей. Пострадали 55 человек, из них трое – в крайне тяжелом состоянии, у двоих оторваны конечности.

20 ноября в больнице скончался еще один пострадавший, таким образом количество погибших увеличилось до 11.