Удар по Одессе: трагические последствия причинила сбитая вражеская ракета

Воздушные силы Украины сообщили, что в 11.45 на подлете к Одессе средствами ПВО был сбит вражеский БпЛА «Орлан-10», который предположительно был направлен для осуществления воздушной разведки.

А в 11.57 враг атаковал Одессу баллистической ракетой «Искандер-М», которая была сбита противовоздушной обороной.

К сожалению, сбитая вражеская ракета упала в жилой сектор Приморского района города и вызвала много горя.

По состоянию на 14:30 известно о 10 погибших известно о 10 погибших — 7 полицейских, медик и 2 местных жителей. Еще 39 человек получили ранения, среди которых 4 детей и 14 правоохранителей, сообщили в мэрии.

Военные призывают всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и быстро реагировать на предупреждения.