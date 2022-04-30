Одессу в субботу 30 апреля снова обстреляли ракетами – слышны взрывы

Сегодня вечером, 30 апреля, Одесса в очередной раз подверглась ракетной атаке российских агрессоров.

Примерно после 18:00 в Одессе и Одесской области объявили воздушную тревогу. Но незадолго до ее начала были слышны взрывы. Мощный взрыв прозвучал несколько минут назад в районе Таирова. Также очевидцы сообщают, что звук взрыва был слышен в Черноморске.

Предварительно, есть два «прилета». Но официальная информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

По сообщению спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука, ссылающегося на своего коллегу из Минобороны Украины Александра Мотузяника, россия сосредоточила в Черном море около 20 ракет типа «Калибр».

Так что на данный момент угроза ракетного удара остается весьма высокой.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.