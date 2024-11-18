Новости Одессы и Одесской области

Почти 50 раненых и 10 погибших: в Одессе и области объявлен траур

Почти 50 раненых и 10 погибших: в Одессе и области объявлен траур

Из-за гибели 10 человек в результате очередного ракетного удара по густонаселенному району Одессы в понедельник, 18 ноября, на завтра, 19 ноября в городе и области объявлен траур.

На 17:00 местные органы власти сообщают о 10 погибших и 47 раненых различной степени тяжести. Повреждены многоквартирный дом, университет, админздание.

Корреспондент «Одесской Жизни» с места трагедии сообщает, что в настоящее время движение по проспекту Шевченко перекрыто в квартале от Шампанского переулка до улицы Леси Украинки (Гагарина). Полицейские направляют транспорт на прилегающие улицы.

Также на месте работают спасатели, медики, полицейские, психологи и волонтеры. Развернуты палатки где можно получить помощь.

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