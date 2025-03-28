Про це повідомили в Головному управлінні поліції Одеської області.

Вісім правоохоронців загинули 18 листопада минулого року під час ракетної атаки ворога по центру Одеси, ще один поліцейський дістав смертельні поранення під час атаки по місту 30 квітня того ж року.

Державними нагородами були відзначені:

підполковник поліції Вадим Ковальський,

капітан поліції Вадим Джміль,

капітан поліції Вадим Зезюлін,

капітан поліції Микола Лимар,

старший лейтенант поліції Вікторія Мещерякова,

старший лейтенант поліції Станіслав Пащенко,

старший лейтенант поліції Ігор Целий,

старший сержант поліції Михайло Потьомкін,

лейтенант поліції Владислав Угля.

Звертаючись до батьків поліцейських, Іван Жук наголосив: «Ви виховали справжніх Героїв, які самовіддано захищали людей і державу, обстоювали справедливість, боролися зі злочинністю та щодня ризикували життям. Ніщо не втамує біль їхньої втрати. Ми поділяємо вашу скорботу і робимо все можливе, щоб ви відчували нашу підтримку».

Нагадаємо, вдень 18 листопада 2024 року в Одесі пролунав потужний вибух. Росіяни атакували Одесу балістичною ракетою «Іскандер-М». Її вдалося збити силам протиповітряної оборони, але ракета впала в центрі міста.

Унаслідок атаки на місці загинули 10 осіб: 7 поліцейських, один медик і двоє цивільних людей. Постраждали 55 осіб, з них троє – у вкрай важкому стані, у двох відірвані кінцівки.

20 листопада в лікарні помер ще один потерпілий, таким чином кількість загиблих збільшилася до 11.

До теми: На Херсонщині загинув поліцейський з Одеси